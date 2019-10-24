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      Не больно, но унизительно: активист Стерненко рассказал о "мусорной люстрации"

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      Активист Стерненко рассказал о "мусорной люстрации"
      Активист Стерненко рассказал о "мусорной люстрации" / life.pravda.com.ua

      Во времена, когда в Украине только закончился Майдан, началась активная фаза российской вооруженной агрессии, общество очень остро чувствовало любые проявления большой коррупции и серьезной несправедливости. Именно в тот период и началась так называемая мусорная люстрация. Придумал ее общественный активист Сергей Стерненко.

      Стерненко в интервью 24 каналу вспомнил, что это он додумался до этой люстрации. Он попробовал ее еще в студенческие годы, когда ему было всего 17 лет.

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      "Мы узнали, что Олег Руденко, на тот момент председатель Фонда социального страхования области, получает взятки за то, чтобы расселить в нескольких санаториях Одесской области детей с проблемами здоровья, которых перевозили из специализированных интернатов оккупированных территорий", – сказал Сергей.

      Как отметил активист, Руденко тогда взял взятку, суд назначает ему залог, который он уплатил и все. На этом история должна завершиться. Но интересно, что его даже не отстранили от работы и тот вернулся в должность. Поэтому дело Руденко вызвало большую волну возмущения.

      Мы узнали об этой ситуации, собрали в штабе совещание: надо что-то с этим делать. Понимали, что своими руками его не посадим. Но нужно было привлечь к этому внимание. Большинство проблем в Украине решаются по принципу "пинковой демократии". Пока всеми прожекторами не посветишь, ничего не произойдет,
      – добавил активист.

      Сергей заметил, что сначала была идея взять этого чиновника и посадить задом в мусорную урну. Однако на месте урны не оказался, зато был мусорный бак. "Ха, так это даже лучше", – подумали себе активисты. И когда Руденко направлялся на работу, они подошли и спросили: "Вам нормально работается после взятки?". Он ответил агрессивно и после этого оказался в мусорном баке.


      "Мусорная люстрация"

      Далее этот метод, как вирус, прокатился по стране. В бак запихали народного депутата Журавского и большое количество чиновников. Даже Шуфрич туда едва не попал. Видимо, у украинцев на подсознательном уровне была попытка догнать упущенное во время Майдана, предположил Сергей.


      В бак запихивали народного депутата Журавского

      Сомневаюсь, что кто-то из этих чиновников серьезно пострадал – это не больно. Но это – унизительно. Лучше так, чем отсутствие какой-либо общественной реакции. Там, где государство не выполняет свои функции по обеспечению справедливости, люди самостоятельно начинают искать способы и тех, кто, по их мнению, нарушил закон,
      – отметил Стерненко.

      Подытоживая, активист заявил, что все могло быть еще хуже. И хорошо, что это произошло именно так, а не через публичные казни.

      Вторую часть интервью читайте по ссылке.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Взятка Новости Украины Новости политики Активисты Коррупция Люстрация Сергей Стерненко
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