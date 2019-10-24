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      Не боляче, але принизливо: активіст Стерненко розповів про "сміттєву люстрацію"

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      Активіст Стерненко розповів про "сміттєву люстрацію"
      Активіст Стерненко розповів про "сміттєву люстрацію" / life.pravda.com.ua

      У часи, коли в Україні тільки-но закінчився Майдан, почалася активна фаза російської збройної агресії, суспільство дуже гостро відчувало будь-які прояви великої корупції та серйозної несправедливості. Саме у той період і розпочалася так звана сміттєва люстрація. Вигадав її громадський активіст Сергій Стерненко.

      Стерненко в інтерв'ю 24 каналу згадав, що це він додумався до цієї люстрації. Він випробував її ще у студентські роки, коли йому було лише 17 років.

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      "Ми дізналися, що Олег Руденко, на той момент голова Фонду соціального страхування області, отримує хабар за те, щоб розселити на кількох санаторіях Одещини дітей з вадами здоров'я, яких перевозили зі спеціалізованих інтернатів окупованих територій", – сказав Сергій.

      Отже, як зазначив активіст, Руденко тоді взяв хабар, суд призначає йому заставу, яку він сплатив і все. На цьому історія мала б завершитися. Але ж цікаво, що його навіть не відсторонили від роботи й той повернувся на посаду. Тож справа Руденка викликала неабияку хвилю обурення. 

      Ми дізналися про цю ситуацію, зібрали у штабі нараду: треба щось із цим робити. Розуміли, що своїми руками його не посадимо. Але потрібно було привернути до цього увагу. Більшість проблем в Україні вирішуються за принципом "копнякової демократії". Поки всіма прожекторами не посвітиш, нічого не відбудеться,
      – додав активіст.

      Сергій зауважив, що спершу була ідея взяти цього чиновника і посадити сракою у сміттєву урну. Однак на місці урни не виявилось, зате був сміттєвий бак. "Ха, та це навіть краще", – подумали собі активісти. І коли Руденко прямував на роботу, вони підійшли й запитали: "Вам нормально працюється після хабаря?". Він відповів агресивно і після цього опинився у сміттєвому баці.


      "Сміттєва люстрація"

      Далі цей метод, наче вірус, прокотився країною. Загалом у бак запихали народного депутата Журавського і велику кількість чиновників. Навіть Шуфрич туди ледь не потрапив. Мабуть, в українців на підсвідомому рівні була спроба наздогнати згаяне під час Майдану, припустив Сергій.


      У бак запихали народного депутата Журавського

      Сумніваюся, що хтось із цих чиновників серйозно постраждав – це ж не боляче. Але це – принизливо. Краще так, аніж відсутність будь-якої суспільної реакції. Там, де держава не виконує свої функції щодо забезпечення справедливості, люди самостійно починають шукати способи й тих, хто, на їхню думку, порушив закон,
      – наголосив Стерненко.

      Підсумовуючи, активіст заявив, що все могло бути ще гірше. І добре, що це відбулося у такий спосіб, а не через публічні страти.

      Другу частину інтерв’ю читайте за посиланням.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Активісти Корупція Хабар Сергій Стерненко Люстрація
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