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Не дипломатами едиными: Британия угрожает закрыть еще и "логово шпионов" РФ

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Британия угрожает закрыть
Британия угрожает закрыть "логово шпионов" РФ / Фото из открытых источников

После выдворения российских дипломатов Великобритания пригрозила еще и закрыть торговое представительство Российской Федерации, расположенное в Лондоне.

Об этом пишут такие авторитетные британские СМИ, как The Telegraph и The Daily Mail со ссылкой на собственные информированные источники.

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По данным собеседников издания, британское правительство рассматривает вопрос о закрытии торгового представительства РФ.

Поселок Хайгейт на севере Лондона, где и расположена эта организация РФ, в правительстве Великобритании откровенно назвали "логовом шпионов".

По данным источника, закрытие представительства рассматривается как ответ на недавнее заявление России о том, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы с территории РФ.

4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Россия в ответ объявила, что высылает столько же дипломатов РФ и прекращает деятельность на своей территории международной организации "Британский совет".

Теги: Новости России Скандал Новости политики Высылка российских дипломатов Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 Канал
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