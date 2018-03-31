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Не дипломатами єдиними: Британія погрожує закрити ще й "лігво шпигунів" РФ

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Британія погрожує закрити
Британія погрожує закрити "лігво шпигунів" РФ / Фото із відкритих джерел

Після видворення російських дипломатів Великобританія пригрозила ще й закрити торгове представництво Російської Федерації, що розташоване у Лондоні.

Про це пишуть такі авторитетні британські ЗМІ, як The Telegraph та The Daily Mail з посиланням на власні поінформовані джерела.

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За даними співрозмовників видань, британський уряд розглядає питання щодо закриття торгового представництва РФ.

Селище Хайгейт на півночі Лондона, де й розташована ця установа РФ, в уряді Британії відверто назвали "лігвом шпигунів".

За даними джерела, закриття представництва розглядається як відповідь на нещодавню заяву Росії про те, що ще більше британських дипломатів повинні бути вислані території РФ.

4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Росія у відповідь оголосила, що висилає стільки ж дипломатів РФ та припиняє діяльність на своїй території міжнародної організації "Британська рада".

Теги: Новини Росії Скандал Новини політики Видворення російських дипломатів Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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