Видворення дипломатів із РФ: російський політолог вказала на небезпеку для Путіна

Російський політолог, доктор історичних наук, дослідник Chatham House Лілія Шевцова пояснила, яку небезпеку для Росії та самого Путіна становить дипломатичний скандал із видворенням іноземних послів та консулів.

30 березня МЗС Росії повідомило, що вдається до так званих "дзеркальних" санкцій і видворяє з території федерації дипломатів держав, які напередодні вислали зі своїх територій російських.

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Так, наприклад 13 українських дипломатів змушені будуть покинути територію РФ у відповідь на видворення з України 13 російських.

За словами дослідник аналітичного центру Chatham House Лілії Шевцової, виславши зі своїх держав російських дипломатів, країни Заходу показали Росії готовність перейти до більш жорстких дій.

Політолог наголосила, що "настільки далеко ситуація не заходила навіть в часи Холодної війни", пише "Главред".

Це жест, який говорить: якщо ви не перестанете бити наші вікна, ми готові до більш жорстких дій. Кремль зараз болісно шукає відповідь. З одного боку, Кремль не може відступити і втратити обличчя. Отже, потрібно відповідати аналогічними діями. Але з іншого , Кремль не хоче поглиблення конфронтації,

– зазначила Шевцова.

Вона також зауважила, що вперше за час свого майже 20-річного правління президент Росії Володимир Путін потрапив в настільки складне становище, яке може мати непередбачуваний фінал.

"Підривається модель існування Російської системи – через використання ресурсів Заходу. Ось Кремль і думає болісно. Мабуть, вперше Путін потрапив в настільки драматичне становище, коли він змушений відповідати і на внутрішні, і на зовнішні виклики. Досі йому щастило і проблеми "розсмоктувалися". Зараз справа набагато складніша...", – резюмувала політолог.

4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Станом на 31 березня 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, до РФ повернеться 153 особи.



Російська федерація зробила заяву, що дзеркально відповість на видворення російських дипломатів. Москва вишле 60 американських дипломатів та відкликає згоду на роботу консульства США у Санкт-Петербурзі.