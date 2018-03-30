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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія видворяє з країни 13 українських дипломатів

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Росія видворяє з країни 13 українських дипломатів
Росія видворяє з країни 13 українських дипломатів / Фото з вільних мереж

Росія висилає з країни 13 українських дипломатів. Так, українським дипломатам були вручені ноти протесту, а також вони були оголошені персонами нон-грата.

Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС Росії.

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"Їм (послам) були вручені ноти протесту і заявлено, що у відповідь на необґрунтовані вимоги зазначених держав про висилку російських дипломатичних співробітників на підставі бездоказових звинувачень Великобританії на адресу Росії через так звану "справу Скрипаля" російська сторона оголошує persona non grata відповідну кількість співробітників дипустанов цих країн у Російській Федерації", – мовиться у повідомленні МЗС РФ.

Нагадаємо, 26 березня Президент України Петро Порошенко заявив, що Київ висилає 13 російських дипломатів через ситуацію з отруєнням у Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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