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4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Россия выдворяет из страны 13 украинских дипломатов

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Росія видворяє з країни 13 українських дипломатів
Росія видворяє з країни 13 українських дипломатів / Фото з вільних мереж

Россия высылает из страны 13 украинских дипломатов. Так, украинским дипломатам были вручены ноты протеста, а также они были объявлены персонами нон-грата.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

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"Им (послам) были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого" дела Скрипаля" российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации ", - говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, 26 марта Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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