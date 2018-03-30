Россия выдворяет иностранных дипломатов: перечень стран

Российская Федерация высылает иностранных дипломатов в ответ на высылку российских дипломатических сотрудников из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Об этом сообщает МИД РФ, передает "РИА Новости".

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"Тридцатого марта посол Польши был вызван в МИД России, где его проинформировали о том, что четверо членов польской дипломатической миссии признаны нежелательными лицами на территории России",– говорится в сообщении.

Перечень стран, дипломатов которых высылают из России:

Италия – 2

Литва – 2

Польша – 4

Финляндия – 1

Эстония – 1

Латвия – 1

Нидерланды – 2

Все они должны покинуть территорию России до 7 апреля.

Кроме того российский МИД требует от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону дается месяц.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. По состоянию на 30 марта уже 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.