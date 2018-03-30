Росія видворяє іноземних дипломатів: перелік країн
Російська Федерація висилає іноземних дипломатів у відповідь на висилку російських дипломатичних співробітників через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Великобританії.
Про це повідомляє МЗС РФ, передає "РИА Новости".
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"Тридцятого березня посол Польщі був викликаний в МЗС Росії, де його поінформували про те, що четверо членів польської дипломатичної місії визнані небажаними особами на території Росії",– йдеться в повідомленні.
Перелік країн, дипломатів яких висилають з Росії:
Італія – 2
Литва – 2
Польща – 4
Фінляндія – 1
Естонія – 1
Латвія – 1
Нідерланди – 2
Усі вони повинні покинути територію Росії до 7 квітня.
Окрім того російське МЗС вимагає від Лондона зрівняти сумарне число дипломатів і адміністративних співробітників з кількістю росіян, які працюють в диппредставництвах в Британії. На це Лондону дається місяць.
Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.
14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Станом на 30 березня вже 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів на знак солідарності з Великобританією.