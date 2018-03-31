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Видворення російських дипломатів – удар по шпигунській мережі Кремля, – дипломат

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Це величезна шкода для російської розвідувальної мережі
Це величезна шкода для російської розвідувальної мережі / 24 Канал

Вислання понад 150 російських шпигунів з країн Заходу, Канади, Японії – надзвичайно важлива подія, і для цього був цілий комплекс причин. Це удар по російській шпигунській мережі, яка була розгалужена за час правління Путіна.

Про це сайту "24" розповів дипломат, експерт фонду "Майдан Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За словами експерта, по-перше, це не просто отруєння – замах на вбивство громадянина Великобританії Сергія Скрипаля і його доньки Юлії – громадянки РФ. Це, наголошує Хара, позасудове вбивство, тому що в будь-якій демократичній країні таке в принципі неможливо.

По-третє, причиною видворення російських шпигунів стало застосування хімічної зброї, яка заборонена. По-четверте, застосування хімічної зброї на території країни-члена НАТО і ЄС. Тобто цілий комплекс причин такого об’єднання ЄС, США і інших країн,
– підкреслив Олександр Хара.

Як розповів дипломат, американське видання "The Washington Post" повідомило, що Трампу пропонували три варіанти реакції на дії російських спецслужб. М'який – вислати близько 30 дипломатів і не закривати російське генконсульство в Сіетлі. Другий, який і був реалізований – видворення 60 дипломатів і закриття генконсульства. Щодо третього нічого не відомо, аби росіяни не знали, що їх може очікувати.

"Російські шпигуни не тільки збирали інформацію, але й проводили активні заходи, акції впливів. І це видворення нанесе велику шкоду російським інтересам. Особливо, в США. Зокрема, поруч із Сіетлом є військово-морська база, де розміщена ядерна зброя. І росіяни раніше могли відстежувати цю базу", – зауважує Хара.

На думку експерта, Путін висилатиме дипломатів у відповідь, вдаючи з себе велику державу, якою Росія є лише за параметрами. Тому що він не може відступити, так як це буде і в очах світової спільноти, і власних громадян проявом слабкості. Але й США залишають за собою право на відповідь, оскільки вважають вислання 60 американських дипломатів необґрунтованим.

Путін вестиме Росію тим же шляхом, що і раніше, – до виснаження економіки, репресій усередині країни. Тому що ті завдання, які ставить перед собою президент РФ, не передбачають лібералізації. Революції не буде, а бунти можливі,
– переконаний Олександр Хара.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Станом на ранок 29 березня 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, до РФ повернеться 153 особи.

Російська федерація зробила заяву, що дзеркально відповість на видворення російських дипломатів. Москва вишле 60 американських дипломатів та відкликає згоду на роботу консульства США у Санкт-Петербурзі.

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Теги: Новини України Видворення російських дипломатів Отруєння Сергія Скрипаля Новини політики Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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