01:15
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
0°C
4°C -2°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
  • понеділок
    6°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, 29 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

В Держдепі США відповіли на дзеркальні дії Росії щодо видворення дипломатів

774 Читать новость на русском
Офіційний представник Державного департаменту США Хізер Науерт
Офіційний представник Державного департаменту США Хізер Науерт / Фото з вільних мереж

Дії російського уряду щодо вислання 60 американських дипломатів з РФ не мають обґрунтування, а свідчать тільки про бажання Росії зобразити із себе жертву та ухилитися від подальшого діалогу.

Про це заявила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Науерт, повідомляє "Укрінформ".

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ дзеркально відповість на видворення російських дипломатів з низки західних країн. Зокрема, з Росії будуть вислані 60 американських дипломатів.

З представленого нам списку (американських дипломатів) зрозуміло, що Російська Федерація не зацікавлена к діалозі в питаннях, які мають значення для обох наших країн,
– заявила представник Держдепу.

Читайте також: Кремль вже придумав, як відповісти США на виселення дипломатів, – ЗМІ

Науерт зазначила, що передала послу Джону Хантсману в Москві, а також всьому персоналу, що Держдепартамент і американський уряд "стоять разом" з представниками дипломатичних місій США в Росії.

Окрім того, представник Держдепу США назвала "дзеркальні" дії Росії необґрунтованими.

"Наші дії були мотивовані виключно нападом на Велику Британію, атакою на британського громадянина та його доньку (Сергія та Юлію Скрипалів). Пам'ятаймо, що мовиться про перше застосування нервово-паралітичного газу "Новачок" у невоєнний час на території нашого союзника", – зауважила Науерт.

До слова, станом на ранок 29 березня вже 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, до Росії повернуться 153 особи.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Видворення російських дипломатів Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 29 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук