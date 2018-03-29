В Держдепі США відповіли на дзеркальні дії Росії щодо видворення дипломатів

Дії російського уряду щодо вислання 60 американських дипломатів з РФ не мають обґрунтування, а свідчать тільки про бажання Росії зобразити із себе жертву та ухилитися від подальшого діалогу.

Про це заявила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Науерт, повідомляє "Укрінформ".

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ дзеркально відповість на видворення російських дипломатів з низки західних країн. Зокрема, з Росії будуть вислані 60 американських дипломатів.

З представленого нам списку (американських дипломатів) зрозуміло, що Російська Федерація не зацікавлена к діалозі в питаннях, які мають значення для обох наших країн,

– заявила представник Держдепу.

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Науерт зазначила, що передала послу Джону Хантсману в Москві, а також всьому персоналу, що Держдепартамент і американський уряд "стоять разом" з представниками дипломатичних місій США в Росії.

Окрім того, представник Держдепу США назвала "дзеркальні" дії Росії необґрунтованими.

"Наші дії були мотивовані виключно нападом на Велику Британію, атакою на британського громадянина та його доньку (Сергія та Юлію Скрипалів). Пам'ятаймо, що мовиться про перше застосування нервово-паралітичного газу "Новачок" у невоєнний час на території нашого союзника", – зауважила Науерт.

До слова, станом на ранок 29 березня вже 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, до Росії повернуться 153 особи.