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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

В Госдепе США ответили на зеркальные действия России относительно выдворения дипломатов

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Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науерт
Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науерт / Фото из открытых источников

Действия российского правительства по высылке 60 американских дипломатов из РФ не имеют обоснования, а свидетельствуют только о желании России изобразить из себя жертву и уйти от дальнейшего диалога.

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науерт, сообщает "Укринформ".

Отметим, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ зеркально ответит на выдворение российских дипломатов из ряда западных стран. В частности, из России будут высланы 60 американских дипломатов.

Из представленного нам списка (американских дипломатов) понятно, что Российская Федерация не заинтересована к диалоге в вопросах, которые имеют значение для обеих наших стран,
– заявила представитель Госдепа.

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Науерт отметила, что передала послу Джону Хантсману в Москве, а также всему персоналу, что Госдепартамент и американское правительство "стоят вместе" с представителями дипломатических миссий США в России.

Кроме того, представитель Госдепа США назвала "зеркальные" действия России необоснованными.

"Наши действия были мотивированы исключительно нападением на Великобританию, атакой на британского гражданина и его дочь (Сергея и Юлию Скрипалей). Помните, что говорится о первом применении нервно-паралитического газа "Новичок" в невоенное время на территории нашего союзника", – отметила Науерт.

К слову, по состоянию на утро 29 марта уже 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в Россию вернутся 153 человека.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Высылка российских дипломатов Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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