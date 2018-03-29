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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Кремль уже придумал, как ответить США на высылку дипломатов, – СМИ

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У Лаврова обратились к Путину с требованием закрыть консульство США в Петербурге, – СМИ
У Лаврова обратились к Путину с требованием закрыть консульство США в Петербурге, – СМИ / Соцсети

Вполне вероятно, что в ближайшее время закроется американское консульство в Санкт-Петербурге. С таким предложением выступил МИД России в качестве ответа на действия Соединенных Штатов по поводу закрытия диппредставительства РФ в Сиэтле.

Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Отмечается, что соответствующее предложение ведомство Лаврова направило президенту РФ Владимиру Путину, который должен принять окончательное решение.

"Правильнее было бы закрыть консульство в Петербурге. Конечно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом, поскольку возможны корректировки", – отметил собеседник издания.

В то же время пресс-секретарь посольства США в России Мэри Олсон в комментарии СМИ подчеркнула, что американская сторона "оставляет за собой право отреагировать на любые меры России".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Добавим, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций, наложенных на Россию в 2015-м за кибератаки против США.

Теги: Новости России Новости США Новости политики Высылка российских дипломатов
Источник: 24 Канал
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