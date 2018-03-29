14:01
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
0°C
1°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -1°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, 28 березня
ЦРУ
09:30, 28 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Кремль вже придумав, як відповісти США на виселення дипломатів, – ЗМІ

1471 Читать новость на русском
У Лаврова звернулися до Путіна з вимогою закрити консульство США у Петербурзі, – ЗМІ
У Лаврова звернулися до Путіна з вимогою закрити консульство США у Петербурзі, – ЗМІ / Соцмережі

Цілком імовірно, що найближчим часом закриється американське консульство у Санкт-Петербурзі. З такою пропозицією виступило МЗС Росії як відповідь на дії Сполучених Штатів щодо закриття диппредставництва РФ у Сієтлі.

Про це повідомляє російське видання "Известия" з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Читайте також: У МЗС розповіли, якою буде відповідь Росії на видворення дипломатів з України

Зазначається, що відповідну пропозицію відомства Лаврова направило президенту РФ Володимиру Путіну, який має ухвалити остаточне рішення.

"Правильніше було б закрити консульство в Петербурзі. Звичайно, розглядаються варіанти і в Єкатеринбурзі, і у Владивостоці, але пітерське консульство з точки зору статусу для американців є важливішим. Ми внесемо свої пропозиції, але останнє слово залишається за президентом, оскільки є можливими коригування", – зауважив співрозмовник видання.

Водночас речниця посольства США у Росії Марія Олсон у коментарі ЗМІ наголосила, що американська сторона "залишає за собою право відреагувати на будь-які заходи Росії".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Додамо, що президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій, накладених за кібератаки проти США на Росію у 2015-му.

Теги: Новини США Новини політики Видворення російських дипломатів Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
сьогодні, 12:01 Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
Народний проект 1044
Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Times
сьогодні, 09:30 Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Times
3023
Катастрофа в России
сьогодні, 09:00 Катастрофа в России
Іван Яковина 2725
Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
сьогодні, 08:42 Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
Блог Медіа 3474
Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
28 березня, 22:02 Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
Ольга Черненко 1779
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук