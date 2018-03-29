Кремль вже придумав, як відповісти США на виселення дипломатів, – ЗМІ

Цілком імовірно, що найближчим часом закриється американське консульство у Санкт-Петербурзі. З такою пропозицією виступило МЗС Росії як відповідь на дії Сполучених Штатів щодо закриття диппредставництва РФ у Сієтлі.

Про це повідомляє російське видання "Известия" з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

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Зазначається, що відповідну пропозицію відомства Лаврова направило президенту РФ Володимиру Путіну, який має ухвалити остаточне рішення.

"Правильніше було б закрити консульство в Петербурзі. Звичайно, розглядаються варіанти і в Єкатеринбурзі, і у Владивостоці, але пітерське консульство з точки зору статусу для американців є важливішим. Ми внесемо свої пропозиції, але останнє слово залишається за президентом, оскільки є можливими коригування", – зауважив співрозмовник видання.

Водночас речниця посольства США у Росії Марія Олсон у коментарі ЗМІ наголосила, що американська сторона "залишає за собою право відреагувати на будь-які заходи Росії".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.



26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.



Додамо, що президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій, накладених за кібератаки проти США на Росію у 2015-му.