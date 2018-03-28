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У МЗС розповіли, якою буде відповідь Росії на видворення дипломатів з України

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Росія обов'язково прийме заходи у відповідь на вислання дипломатів з України
Росія обов'язково прийме заходи у відповідь на вислання дипломатів з України / Фото з відкритих джерел

Росія може вислати українських дипломатів або загострити ситуацію на Сході України у відповідь на рішення Президента Петра Порошенка вислати з країни 13 російських дипломатів.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає "УНН".

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За її словами, наразі дзеркальної відповіді Російської Федерації щодо України ще не було.

"Але не можна нічого виключати. Росія зважає на реакцію різних партнерів: ви бачите, яка зараз міжнародна консолідація навколо цього питання. Дійсно, ця безпрецедентна атака в Солсбері – використання на території іншої держави хімічної зброї, і вислання безпрецедентного відсотка дипломатів з більше ніж з 25 країн, дійсно, такого не було фактично з часів "холодної війни". Тому я думаю, Росія зараз дуже глибоко підходить до кожного випадку і буде дивитись у рамках національних інтересів", – зазначила чиновниця.

Речниця МЗС наголосила, що відповіддю РФ на вислання дипломатів з України, може бути загострення ситуації на Донбасі.

Що стосується України – тут не можна виключати жодних російських сценаріїв. Росія перетнула всі можливі червоні лінії, проводячи четвертий рік поспіль на території України гібридну війну і агресію. Це можуть бути як дзеркальні заходи, видворення української дипломатії, але це можуть бути інші заходи – будь-які, наприклад, загострення ситуації на Донбасі також не слід виключати. Тому, у будь-якому разі, ми проаналізували всі можливі кроки, ми готові – це були свідомі дії української сторони, і ми усвідомлюємо, що буде відповідь російської сторони,
– підсумувала Беца.

Нагадаємо, 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів, через справу отруєння Сергія Скрипаля у Великобританії.

Теги: Новини Росії Новини України Видворення російських дипломатів Україна – Росія МЗС України Отруєння Сергія Скрипаля Новини політики
Джерело: 24 Канал
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