Росія уїдливо відреагувала на солідарність України з Британією щодо видворення дипломатів

У так званому міністерстві закордонних справ Росії назвали солідарність офіційного Києва з Великою Британією щодо виселення російських дипломатів "русофобською провокацією". Крім того, "дипломати" переконують, що справа щодо отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля не має до України жодного стосунку.

Відповідна заява з’явилася на офіційному сайті російського зовнішньополітичного відомства.

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У російському МЗС, зокрема, стверджують, що "бездумний курс Києва на послідовне завдання максимального збитку російсько-українським взаєминам є відображенням комплексів, якими страждають нинішні майданні діячі, що дорвалися до влади".

За їхніми словами, "чинна українська влада намагається вислужитися перед своїми західними покровителями та спонсорами, відтак є готовою будь-якою ціною догодити своїм кураторам".

"Слід також зазначити, що зрежисовані дії Києва з західними країнами, включно з Францією та Німеччиною, створюють негативний фон для переговорів щодо врегулювання кризи в Україні, в тому числі в рамках "нормандського формату". Зроблений нинішньою київською владою глибоко ворожий щодо Росії акт не залишиться, зрозуміло, без нашого адекватної та вельми чутливої відповіді. Ілюзій в цьому плані у знахабнілих політиканів бути не повинно", – додають "дипломати".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".



У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.