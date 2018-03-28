Россия язвительно отреагировала на солидарность Украины с Британией о выдворении дипломатов

В так называемом министерстве иностранных дел России назвали солидарность официального Киева с Великобританией о выселении российских дипломатов "русофобской провокацией". Кроме того, "дипломаты" утверждают, что дело об отравлении бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля не имеет к Украине никакого отношения.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

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В российском МИД, в частности, утверждают, что "бездумный курс Киева на последовательное причинение максимального ущерба российско-украинским отношениям является отражением комплексов, которыми страдают нынешние майданные деятели, которые дорвались к власти".

По их словам, "действующая украинская власть пытается выслужиться перед своими западными покровителями и спонсорами, поэтому готова любой ценой угодить своим кураторам".

"Следует отметить, что срежиссированные действия Киева с западными странами, включая Францию и Германию, создают негативный фон для переговоров по урегулированию кризиса в Украине, в том числе в рамках "нормандского формата". Совершенный нынешней киевской властью глубоко враждебный в отношении России акт не останется, разумеется, без нашего адекватного и весьма чувствительного ответа. Иллюзий в этом плане у зарвавшихся политиканов быть не должно", – добавляют "дипломаты".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новачок".



В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.