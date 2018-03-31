Выдворение российских дипломатов – удар по шпионской сети Кремля, – дипломат

Высылка более 150 российских шпионов из стран Запада, Канады, Японии – очень важное событие, и для этого был целый комплекс причин. Это удар по российской шпионской сети, которая была разветвлена за время правления Путина.

Об этом сайту "24" рассказал дипломат, эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара.

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По словам эксперта, во-первых, это не просто отравление – покушение на убийство гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – гражданки РФ. Это, отмечает Хара, внесудебное убийство, так как в любой демократической стране такое в принципе невозможно.

В-третьих, причиной выдворения российских шпионов стало применение химического оружия, которое запрещено. В-четвертых, применение химического оружия на территории страны-члена НАТО и ЕС. То есть целый комплекс причин такого объединения ЕС, США и других стран,

– подчеркнул Александр Хара.

Как рассказал дипломат, американское издание The Washington Post сообщило, что Трампу предлагали три варианта реакции на действия российских спецслужб. Мягкий – выслать около 30 дипломатов и не закрывать российское генконсульство в Сиэтле. Второй, который и был реализован – выдворение 60 дипломатов и закрытие генконсульства. По третьему ничего не известно, чтобы россияне не знали, что их может ожидать.

"Российские шпионы не только собирали информацию, но и проводили активные мероприятия, акции воздействий. И это выдворение нанесет большой вред российским интересам. Особенно в США. В частности, рядом с Сиэтлом есть военно-морская база, где размещено ядерное оружие. И россияне ранее могли отслеживать эту базу", – отмечает Хара.

По мнению эксперта, Путин будет высылать дипломатов в ответ, прикидываясь великой державой, которой Россия является лишь по масштабу. Потому что он не может отступить, так как это будет и в глазах мирового сообщества и собственных граждан проявлением слабости. Но и США оставляют за собой право на ответ, поскольку считают высылку 60 американских дипломатов необоснованной.

Путин будет вести Россию тем же путем, что и раньше, – к истощению экономики, репрессий внутри страны. Потому что те задачи, которые ставит перед собой президент РФ, не предусматривают либерализации. Революции не будет, а бунты возможны,

– убежден Александр Хара.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. По состоянию на утро 29 марта 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернется 153 человека.

Российская Федерация сделала заявление, что зеркально ответит на выдворение российских дипломатов. Москва вышлет 60 американских дипломатов и отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге.

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