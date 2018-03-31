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Выдворение дипломатов из РФ: российский политолог указала на опасность для Путина

386 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото из открытых источников

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова объяснила, какую опасность для России и самого Путина составляет дипломатический скандал с выдворением иностранных послов и консулов.

30 марта МИД России сообщил, что прибегает к так называемым "зеркальным" санкциям и выдворяет из территории федерации дипломатов государств, которые накануне выслали со своих территорий российских.

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Так, например 13 украинских дипломатов вынуждены будут покинуть территорию РФ в ответ на выдворение из Украины 13 российских.

По словам исследователя аналитического центра Chatham House Лилии Шевцовой, выслав из своих государств российских дипломатов, страны Запада показали России готовность перейти к более жестким действиям.

Политолог подчеркнула, что "так далеко ситуация не заходила даже во времена Холодной войны", пишет "Главред".

Это жест, который говорит: если вы не перестанете бить наши окна, мы готовы к более жестким действиям. Кремль сейчас мучительно ищет ответ. С одной стороны, Кремль не может отступить и потерять лицо. Следовательно, нужно отвечать аналогичными действиями. Но с другой, Кремль не хочет углубления конфронтации,
– отметила Шевцова.

Она также отметила, что впервые за время своего почти 20-летнего правления президент России Владимир Путин попал в столь сложное положение, которое может иметь непредсказуемый финал.

"Подрывается модель существования Российской системы – из-за использования ресурсов Запада. Вот Кремль и думает болезненно. Пожалуй, впервые Путин попал в столь драматическое положение, когда он вынужден отвечать и на внутренние и внешние вызовы. До сих пор ему удавалось и проблемы "рассасывались". сейчас дело гораздо сложнее ...", – резюмировала политолог.

4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. По состоянию на 31 марта 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернется 153 человека.

Российская Федерация сделала заявление, что зеркально ответит на выдворение российских дипломатов. Москва вышлет 60 американских дипломатов и отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге.

Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Скандал Высылка российских дипломатов Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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