Не думал, что так закончится моя дипломатическая карьера: Елисеев уволился из МИД
Украинский дипломат, экс-посол Украины в Евросоюзе и бывший заместитель главы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел.
Дипломат сообщил об этом решении на своей странице в твиттере.
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Константин Елисеев выразил надежду на свое возвращение во внешнеполитическое ведомство.
Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!,
– написал Елисеев.
Что известно о Константине Елисееве?Родился он 14 сентября 1970 года в Красноармейске (нынешнее название – Покровск) Донецкой области. С 2015 года по 2019 год был дипломатическим советником пятого президента Украины Петра Порошенко. До этого 5 лет работал на должности посла Украины в Европейском Союзе.
Кроме того, в 1994-м и 1997-м годах Елисеев был одним из руководителей украинских государственных структур по ООН. С марта 1999 по ноябрь 2000 года он был главным консультантом отдела двустороннего сотрудничества Главного управления по вопросам внешней политики Администрации Президента, а в 2004-м занимал пост директора Кабинета министра иностранных дел. 13 мая 2013 года – он был назначен Уполномоченным Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.
Имеет ордена "За заслуги" III и II степеней. Последним Порошенко его наградил 4 мая 2019 года "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".