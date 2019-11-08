Не думал, что так закончится моя дипломатическая карьера: Елисеев уволился из МИД

Украинский дипломат, экс-посол Украины в Евросоюзе и бывший заместитель главы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел.

Дипломат сообщил об этом решении на своей странице в твиттере.

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Константин Елисеев выразил надежду на свое возвращение во внешнеполитическое ведомство.

Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!,

– написал Елисеев.

Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипкар'єра. Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжн авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 8 листопада 2019 р.

Что известно о Константине Елисееве?Родился он 14 сентября 1970 года в Красноармейске (нынешнее название – Покровск) Донецкой области. С 2015 года по 2019 год был дипломатическим советником пятого президента Украины Петра Порошенко. До этого 5 лет работал на должности посла Украины в Европейском Союзе.



Кроме того, в 1994-м и 1997-м годах Елисеев был одним из руководителей украинских государственных структур по ООН. С марта 1999 по ноябрь 2000 года он был главным консультантом отдела двустороннего сотрудничества Главного управления по вопросам внешней политики Администрации Президента, а в 2004-м занимал пост директора Кабинета министра иностранных дел. 13 мая 2013 года – он был назначен Уполномоченным Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.



Имеет ордена "За заслуги" III и II степеней. Последним Порошенко его наградил 4 мая 2019 года "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".