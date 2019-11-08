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      Не думав, що так закінчиться моя дипломатична кар'єра: Єлісєєв звільнився з МЗС

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      Костянтин Єлісєєв
      Костянтин Єлісєєв / president.gov.ua

      Український дипломат, експосол України в Євросоюзі і колишній заступник голови адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв подав заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ.

      Дипломат повідомив про це рішення на своїй сторінці у твітері.

      Це цікаво: Україна може водночас отримати і зброю від США, і миротворців від ООН, – Єлісєєв

      Костянтин Єлісєєв висловив надію на своє повернення до зовнішньополітичного відомства.

      Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!,
      – написав Єлісєєв.

      Що відомо про Костянтина Єлісєєва?Народився він 14 вересня 1970 року в Красноармійську (нинішня назва – Покровськ) на Донеччині. З 2015 року по 2019 рік був дипломатичним радником п'ятого президента України Петра Порошенка. До цього 5 років працював на посаді посла України у Європейському Союзі.

      Крім того, у 1994-му та 1997 року Єлісєєв був одним із керівників українських державних структур щодо ООН. З березня 1999 по листопад 2000 він був головним консультантом відділу двостороннього співробітництва Головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента, а у 2004-му займав посаду директора Кабінету міністра закордонних справ. 13 травня 2013 року – його було призначено Уповноваженим України з питань зовнішньополітичних і інтеграційних процесів.

      Має ордени "За заслуги" III і II ступенів. Останнім Порошенко його нагородив 4 травня 2019 року "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм".

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України
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