Не думав, що так закінчиться моя дипломатична кар'єра: Єлісєєв звільнився з МЗС

Український дипломат, експосол України в Євросоюзі і колишній заступник голови адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв подав заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ.

Дипломат повідомив про це рішення на своїй сторінці у твітері.

Це цікаво: Україна може водночас отримати і зброю від США, і миротворців від ООН, – Єлісєєв

Костянтин Єлісєєв висловив надію на своє повернення до зовнішньополітичного відомства.

Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!,

– написав Єлісєєв.

Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипкар'єра. Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжн авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 8 листопада 2019 р.

Що відомо про Костянтина Єлісєєва?Народився він 14 вересня 1970 року в Красноармійську (нинішня назва – Покровськ) на Донеччині. З 2015 року по 2019 рік був дипломатичним радником п'ятого президента України Петра Порошенка. До цього 5 років працював на посаді посла України у Європейському Союзі.



Крім того, у 1994-му та 1997 року Єлісєєв був одним із керівників українських державних структур щодо ООН. З березня 1999 по листопад 2000 він був головним консультантом відділу двостороннього співробітництва Головного управління з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента, а у 2004-му займав посаду директора Кабінету міністра закордонних справ. 13 травня 2013 року – його було призначено Уповноваженим України з питань зовнішньополітичних і інтеграційних процесів.



Має ордени "За заслуги" III і II ступенів. Останнім Порошенко його нагородив 4 травня 2019 року "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм".