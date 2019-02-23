14:57
23 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штрафы за грязные носки в поездах РФ. Путин учит считать
      Вєсті Кремля
      22:55, 22 февраля
      Вести.UA: сестры Опанасюк или адепты "русского мира". Скандальные оговорки Гройсмана
      Вєсті.UA
      21:15, 22 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Не могут участвовать, – вице-премьер сделал жесткое заявление о Нацотборе Евровидения

      220 Читати новину українською
      Нацотбор на Евровидение-2019 стал частью гибридной войны России против Украины? – вице-премьер
      Нацотбор на Евровидение-2019 стал частью гибридной войны России против Украины? – вице-премьер / Фото из открытых источников

      Представитель от Украины на Евровидении будет выступать под флагом своего государства, а за ним будет наблюдать вся Европа. Если этот представитель ездит на выступления в Россию – нельзя делать вид, будто ничего не произошло.

      Это угроза информационной безопасности, заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в эфире "Радио Свобода".

      Читайте также: Скандал с ANNA MARIA: известный продюсер назвал Нацотбор на Евровидение операцией ФСБ

      "Когда мы от мира требуем новых санкций в отношении России – выступаем в ООН, Европарламенте и других международных институтах и ​​говорим о преступлениях Российской Федерации, мы не можем при этом делать вид, что ничего не случится, если на международном конкурсе такого уровня Украину, не себя, а Украину", – добавил он.

      Кроме того, на своей странице в Twitter вице-премьер написал, что национальный отбор на Евровидение-2019 уже стал частью гибридной войны России против Украины. Причина этому – участие в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины.

      Поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части Финала Национального отбора на Евровидение-2019,
      – написал политик.

      В финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

      В частности, громкий скандал вызвал эфир на одном из телеканалов с сестрами Опанасюк – участницами дуэта ANNA MARIA. Они отказывались отвечать на вопросы об агрессии России в Украине, а Крым назвали "нашим". Еще одна участница-финалистка MARUV не скрывает своих поездок на выступления в Россию, потому что так, мол, "она несет мир".

      Что известно о скандале вокруг сестер Опанасюк: смотрите видео

       

       

      blog_ava
      Нацотбор на Евровидение-2019 от Украины: онлайн-трансляция финала
      сегодня
      2384
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Вячеслав Кириленко Украина – Россия Российская пропаганда Евровидение 2019
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Даю час и всех буду расстреливать – на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь по прихожанам
      сегодня , 14:48 Даю час и всех буду расстреливать – на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь по прихожанам
      51
      Чому французи та італійці ненавидять одне одного? – The Times
      сегодня , 09:01 Чому французи та італійці ненавидять одне одного? – The Times
      Світові Медіа 2320
      Главные новости 22 февраля: скандал с сестрами Опанасюк и миллионный штраф Ryanair и Wizzair
      сегодня , 09:01 Главные новости 22 февраля: скандал с сестрами Опанасюк и миллионный штраф Ryanair и Wizzair
      1643
      США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      сегодня , 01:00 США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      Іван Яковина 1100
      Цілком очікувано: чому "євробляхи" стануть невигідними
      22 февраля , 22:33 Цілком очікувано: чому "євробляхи" стануть невигідними
      Артем Овдієнко 2639
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Винницкий Спасо-Преображенский собор УПЦ МП перешел к Православной церкви Украины, – СМИ
       17 декабря 2018 , 13:50
      Вилкула официально выдвинули кандидатом в президенты Украины
       20 января , 17:36
      Nissan Qashqai-R стал самым быстрым кроссовером в мире
       9 октября 2018 , 09:30
      Итальянский гранд предложил интересный бартер главной звезде
       8 января , 13:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук