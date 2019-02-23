Не могут участвовать, – вице-премьер сделал жесткое заявление о Нацотборе Евровидения

Представитель от Украины на Евровидении будет выступать под флагом своего государства, а за ним будет наблюдать вся Европа. Если этот представитель ездит на выступления в Россию – нельзя делать вид, будто ничего не произошло.

Это угроза информационной безопасности, заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в эфире "Радио Свобода".

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"Когда мы от мира требуем новых санкций в отношении России – выступаем в ООН, Европарламенте и других международных институтах и ​​говорим о преступлениях Российской Федерации, мы не можем при этом делать вид, что ничего не случится, если на международном конкурсе такого уровня Украину, не себя, а Украину", – добавил он.

Кроме того, на своей странице в Twitter вице-премьер написал, что национальный отбор на Евровидение-2019 уже стал частью гибридной войны России против Украины. Причина этому – участие в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины.

Поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части Финала Национального отбора на Евровидение-2019,

– написал политик.

В финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

В частности, громкий скандал вызвал эфир на одном из телеканалов с сестрами Опанасюк – участницами дуэта ANNA MARIA. Они отказывались отвечать на вопросы об агрессии России в Украине, а Крым назвали "нашим". Еще одна участница-финалистка MARUV не скрывает своих поездок на выступления в Россию, потому что так, мол, "она несет мир".

Что известно о скандале вокруг сестер Опанасюк: смотрите видео