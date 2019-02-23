Не можуть брати участь, – віце-прем'єр зробив жорстку заяву про Нацвідбір Євробачення

Представник від України на Євробаченні виступатиме під прапором своєї держави, а за ним спостерігатиме вся Європа. Якщо цей представник їздить на виступи до Росії – не можна робити вигляд, що нічого не сталося.

Це загроза інформаційній безпеці, заявив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко у ефірі "Радіо Свобода".

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"Коли ми від світу вимагаємо нових санкцій щодо Росії – виступаємо в ООН, Європарламенті та інших міжнародних інституціях й говоримо про злочини Російської Федерації. Ми не можемо при цьому робити вигляд, що нічого не трапиться, якщо на міжнародному конкурсі такого рівня Україну бу, не себе, а Україну представляти виконавці, які регулярно гастролюють на території країни-агресора", – додав він.

Окрім того, на своїй сторінці у Twitter віце-прем’єр написав, що національний відбір на Євробачення-2019 вже став частиною гібридної війни Росії проти України. Причина цьому – участь у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України.

Підтримую тих, хто вважає, що з огляду на негативний суспільний резонанс та загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі у конкурсній частині Фіналу Національного відбору на Євробачення-2019,

– написав політик.

У фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшли музичні гурти ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes та співачка MARUV.

Зокрема, гучний скандал викликав ефір на одному з телеканалів із сестрами Опанасюк – учасницями дуету ANNA MARIA. Вони відмовлялися відповідати на запитання про агресію Росії в Україні, а Крим назвали "нашим". Ще одна учасниця-фіналістка MARUV не приховує своїх поїздок на виступи до Росії, бо так, мовляв, "вона несе мир".

Що відомо про скандал навколо сестер Опанасюк: дивіться відео