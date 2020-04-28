Не молодец, не лидер и не борец: рейтинг Путина пробивает дно
Уровень доверия Путину упал до исторического минимума.
Согласно свежему опросу ВЦИОМ, уровень доверия россиян Путину в последние недели обвалился до минимума за 14 лет.
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Уточним, что после долгосрочного снижения рейтинга НедоГаранта, ВЦИОМ по указке Кремля изменил методику исследования, в результате чего показатели Путина значительно выровнялись.
Проще говоря, если считать по старой, не отредактированной властями, формуле — уровень доверия упал до исторического минимума.
Реальный уровень доверия к Прятину (от слова прятаться) на данный момент не достигает и 20%.
Это очередной сигнал для правящей чекистско-олигархической элитки и экс-соратников Владимира "Обнуленного", получающих огромное пространство для маневра.
НацДедушка даже для "глубинного народа" больше не молодец, не Лидер и не борец, а следовательно, пришло время прощаться.
В конце концов, Сергею Бордюрычу и Ко давно не 35, годы стремительно летят и начинают играть против них.
Действовать нужно здесь и сейчас — другого шанса не представится уже никогда.