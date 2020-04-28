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      БЛОГ Запретное мнение
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      Не молодець, не лідер і не борець: рейтинг Путіна пробиває дно

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Рівень довіри до Путіна впав до історичного мінімуму.

      Согласно свежему опросу ВЦИОМ, уровень доверия россиян Путину в последние недели обвалился до минимума за 14 лет.

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      Уточним, что после долгосрочного снижения рейтинга НедоГаранта, ВЦИОМ по указке Кремля изменил методику исследования, в результате чего показатели Путина значительно выровнялись.

      Проще говоря, если считать по старой, не отредактированной властями, формуле — уровень доверия упал до исторического минимума.

      Реальный уровень доверия к Прятину (от слова прятаться) на данный момент не достигает и 20%.

      Это очередной сигнал для правящей чекистско-олигархической элитки и экс-соратников Владимира "Обнуленного", получающих огромное пространство для маневра.

      НацДедушка даже для "глубинного народа" больше не молодец, не Лидер и не борец, а следовательно, пришло время прощаться.

      В конце концов, Сергею Бордюрычу и Ко давно не 35, годы стремительно летят и начинают играть против них.

      Действовать нужно здесь и сейчас — другого шанса не представится уже никогда.

      Автор: Запретное мнение
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Публікації Рейтинги
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