Рівень довіри до Путіна впав до історичного мінімуму.

Согласно свежему опросу ВЦИОМ, уровень доверия россиян Путину в последние недели обвалился до минимума за 14 лет.

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Уточним, что после долгосрочного снижения рейтинга НедоГаранта, ВЦИОМ по указке Кремля изменил методику исследования, в результате чего показатели Путина значительно выровнялись.

Проще говоря, если считать по старой, не отредактированной властями, формуле — уровень доверия упал до исторического минимума.

Реальный уровень доверия к Прятину (от слова прятаться) на данный момент не достигает и 20%.

Это очередной сигнал для правящей чекистско-олигархической элитки и экс-соратников Владимира "Обнуленного", получающих огромное пространство для маневра.

НацДедушка даже для "глубинного народа" больше не молодец, не Лидер и не борец, а следовательно, пришло время прощаться.

В конце концов, Сергею Бордюрычу и Ко давно не 35, годы стремительно летят и начинают играть против них.

Действовать нужно здесь и сейчас — другого шанса не представится уже никогда.