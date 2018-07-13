Не нарушать на украинских дорогах должно быть модно

В Украине начали бороться с ДТП с помощью просвещения и рекламы. На популяризацию культуры вождения в государственном бюджете предусмотрено 671 млн грн.

Самая распространенная причина смертности среди украинской молодежи – ДТП

В Украине в авариях на дорогах погибает больше людей, чем на войне – каждый день около 10-12 человек. Цифры просто поражают: за прошедшие 5-6 лет наша страна уменьшилась на один город с населением свыше 26 тысяч. Именно таким является количество мирного народа, который погиб под колесами авто. Среди них – почти полторы тысячи детей в возрасте до 18 лет.

В это трудно поверить, но именно ДТП – самая распространенная причина смерти среди украинской молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. И вторая в списке среди детей от 5 до 14 лет. Если так будет и дальше, то война и ДТП фактически уничтожат украинскую нацию.

Из-за значительного увеличения дорожного травматизма и летальных случаев тревогу бьют не только в Украине. По прогнозам ВОЗ, если ситуацию не изменить, то через 10-12 лет ДТП станет одной из пяти главных причин смертности людей в мире.

Среди самых распространенных причин дорожных аварий – нарушение маневрирования, превышение скорости, управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Причем за последний год пьяных водителей стало на четверть больше. Кроме этого, во время движения только во Львове каждый пятый водитель пользуется гаджетом и лишь 25% населения – ремнями безопасности.

Интересно, что наказания за нарушение правил дорожного движения в Украине достаточно суровые. Впрочем, ни высокие штрафы, ни угроза заключения существенно не влияют на уменьшение аварий. И не только потому, что наши водители лучшие специалисты в попытке откупиться от правосудия. Проблема значительно масштабнее. Ведь среди другой группы причин ДТП – необустроенность пешеходных переходов и перекрестков, недостаточное освещение на дорогах, отсутствие разметки и достаточного количества светофоров в местах высокой концентрации ДТП. И это тогда, когда все больше украинцев покупают авто.

Итак, специалисты сходятся на мнении: проблема в том, что нет системы – водитель и пешеход на украинских дорогах фактически бесконтрольны и незащищены, а уровень организации безопасности дорожного движения в стране фактически отсутствует.

Первый шаг к нулевой смертности

В Украине недавно стартовала масштабная государственная программа, конечная цель которой достичь нулевой смертности на дорогах. Так что же это такое?

"Цивилизованный мир давно убедился, что водитель – это прежде всего человек, который имеет право на ошибку. А задача государства – сделать так, чтобы эта ошибка не была фатальной", – говорит председатель подкомитета по вопросам безопасности автодорожного движения профильного парламентского комитета, народный депутат ("Самопомич") Игорь Диденко.

Цель амбициозная, но реальная. В мире уже есть более 500 крупных городов, которые достигли нулевой смертности на дорогах. И более 300 городов достигли таких успехов за 3-4 года. Речь о таких странах, как Голландия, Великобритания, Дания, Германия и Швеция.

Еще в 1997 году Швеция ввела государственную программу сокращения летальных случаев на дорогах. В стране начали реконструировать дороги, разработали 12 600 пешеходных переходов с повышенным уровнем безопасности. Также государство закупило специальные мигающие светофоры и искусственные неровности для ограничения скорости движения автомобилей. Уже через несколько лет существенно уменьшилось количество ДТП и число травмированных и погибших.

По убеждению Игоря Диденко, такой системный подход лишь подтверждает: существенно снизить, а то и избежать смертности на дорогах вполне реально. И первые шаги в этом направлении Украина уже сделала.

Действительно, в Украине длительное время не было ведомства, которое бы формировало политику безопасности на дорогах и контролировало ее выполнение. Даже не говорим о деятельности учреждения, задачей которой было бы делать "жизнь на дорогах" комфортной и безопасной.

По словам Игоря Диденко, очень важно понять, что одни только штрафы количество аварий на украинских дорогах не уменьшат. "Прежде всего надо заботиться о дорожной инфраструктуре, качественных дорогах, эффективном контроле и эффективной государственной политике. Культуру поведения на дороге надо воспитывать и популяризировать! А водитель и пешеход должны убедиться, что государство достаточно позаботилось, чтобы на украинских дорогах им было комфортно и безопасно", – отмечает Игорь Диденко.

Все это же требует комплексного и системного подхода. И начинать, по мнению парламентария, надо было бы с создания Национального агентства по вопросам организации и безопасности дорожного движения. Сейчас соответствующий законопроект находится на этапе утверждения. Тем временем работает Координационный совет по безопасности дорожного движения под председательством премьер-министра.

"Недавно Кабинет Министров Украины утвердил важнейший документ нашей совместной работы – "Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года" и План мероприятий и государственную программу по ее реализации, – рассказывает Игорь Диденко. – Причем стратегия имеет конкретную цель с конкретными цифрами – снизить уровень смертности в результате ДТП по меньшей мере на 30%. Учитывая статистику, это сохранит жизнь почти полторы тысячи человек".

Государство уже даже профинансировало это направление работы. До 2020 года на мероприятия по безопасности дорожного движения предусмотрено почти 9 млрд грн.

За эти средства должны, в частности, ввести электронные базы данных, например общую базу данных ДТП, автоматизировать системы контроля, обновить учебную программу по подготовке водителей, наладить работу системы экстренной помощи по единому номеру 112, пересмотреть государственные строительные нормы, которые являются, по сути, еще советскими (речь идет возможность строить развязки кольцевого типа любого диаметра – Украина официально отказалась от советского стандарта кругов диаметром всего 50 метров), ну и просвещение – разные кампании по безопасности на дорогах.

Тем временем продолжается активная работа по внедрению системы автоматической фиксации нарушений ПДД, что поможет контролировать водителей на национальном и государственном уровнях. 324 автомобиля соответствующих подразделений Нацполиции уже оборудуют техническими средствами контроля. Поэтому вскоре по украинским дорогам будут курсировать спецавтомобили с высокоточным лицензированным оборудованием, которые будет контролировать скорость на дорогах. "Скажем, в соседней Польше таким образом всего за несколько лет удалось снизить смертность во время ДТП в 2-3 раза", – говорит Игорь Диденко.

"Жизнь на дороге спасают элементарные меры безопасности"

В Государственном бюджете Украины ежегодно предусмотрены расходы на финансирование работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования. Для этих целей в составе специального фонда Государственного бюджета Украины был создан Государственный дорожный фонд. Согласно этому закону, 60% средств идут на финансирование строительства, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения; 5% – на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и 35% – на финансирование строительства и содержание дорог местного значения, за которое будут отвечать руководители городов и областей.

"Если, скажем, на отрезке дороги есть Т-образный перекресток, то его надо засадить деревьями, чтобы водитель уже за 500 метров его увидел. Элементарные меры по освещению и обустройству пешеходных переходов, аудит дорожных знаков и светофорных объектов, урегулирование скоростных режимов – все это на ответственности местных органов власти. А те должны понять, что элементарные меры безопасности сохранят жизнь украинцев", – отмечает Игорь Диденко.

В некоторых городах такие изменения начали внедрять еще до старта новой Стратегии безопасности движения. Речь идет об умных светофорах, обустройстве повышенных переходов, специальном освещении и велодорожках. Это помогло, например, Львову стать на 60% безопаснее других городов. Следующий шаг – собственно выйти на уровень нулевой смертности на дорогах.

"Культуру вождения надо воспитывать"

"Культуру вождения надо воспитывать и, самое главное, – популяризировать. Это в свое время поняли в Европе. Сейчас наконец активно внедряют в Украине", – отмечает председатель парламентского подкомитета по вопросам безопасности автодорожного движения Игорь Диденко.

В Государственной программе повышения уровня безопасности дорожного движения до 2020 года просветительской работе отведено особое внимание. В частности, предусмотрено 46 просветительских кампаний по безопасности дорожного движения относительно использования ремней безопасности, последствий превышения скорости и опасности вождения в состоянии опьянения и так далее. На это запланировано 291 млн грн.

А еще есть социальная реклама. Ранее она также была, однако скорее фрагментарной и немасштабной. Международный же опыт учит, что реклама культуры вождения должна быть скоординированной. А своей настойчивостью должна напоминать предвыборную агитацию, – отмечает Игорь Диденко.

На массовые рекламные мероприятия даже предусмотрены средства – более 380 миллионов гривен на ближайшие несколько лет. Украинские медиа должны наполнить эфирное время роликами, которые будут рекламировать, что ездить на дорогах без нарушений – это безопасно и модно.

Сейчас из всех рупоров вещания должны звучать основные месседжи – разумная скорость, ремни безопасности, отказ от сочетания алкоголя и вождения, мода на использование пешеходами и велосипедистами световых средств. Кстати, в соседней Беларуси за отсутствие светового средства в темное время суток предусмотрено наказание.

"Мы уже зарегистрировали также законопроект относительно обязательного использования детских автокресел. В Украине эта норма до сих пор не является обязательной. Хотя, скажем, в Нидерландах роженицу с младенцем не отпустят домой, если врачи лично не убедятся, что в машине есть детское кресло", – говорит Игорь Диденко.

На очереди, рассказывает парламентарий, – вопрос скоростных режимов, в частности, уменьшение разрешенного превышения лимита скорости на 20 км/час.

То есть безопасные дорожные нововведения должны и будут касаться всех участников движения.

А ездить и ходить, то есть двигаться по дороге без нарушений, должно стать не только необходимостью или требованием времени, а модой, которая сохранит жизнь украинцам.