Не оправдал доверия: председателя правления Укрзализныци Марчека уволят
Исполняющего обязанности председателя правления Укрзализныци Желька Марчека уволят. Он не оправдал доверия. Однако замену ему временно искать не будут. Ведь из-за эпидемии коронавируса не все смогут пройти собеседование.
Об увольнении Марчека с должности временного председателя правления Укрзализныци заявил во время онлайн-пресс-конференции министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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В Укрзализныце есть исполняющий обязанности главы компании. Но, к сожалению, он не оправдал доверия и его в ближайшее время уволят,
– отметил Криклий.
По его словам, это вопрос нескольких дней.
В то же время министр отметил, что сейчас в связи с коронавирусом конкурс на должность руководителя "Укрзализныци" временно приостановят. Ведь не все могут сейчас пройти собеседование.
Криклий добавил, что после карантина объявят также новый конкурс на должность главы Администрации морских портов Украины (АМПУ).
"Сейчас в АМПУ есть исполняющий обязанности. Уже после карантина будет проводиться новый конкурс. Потому что уже дважды возникали сомнения к кандидатам относительно их порядочности и принадлежности к определенным группам", – пояснил министр.
Что известно о Марчеке
- Желька Марчека назначили на должность исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" 5 февраля решением правительства. До назначения на новую должность он был членом правления компании.
- В марте он задекларировал 449,7 тысячи гривен заработной платы в "Укрзализныци".
- Родился Марчек в городе Марибор (Словения). По образованию – экономист.
- Имеет более 15-летний опыт управления персоналом. В частности, он почти тринадцать лет занимал руководящие должности в представительства компании McDonald’s в Украине, Румынии и Югославии. Участвовал в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".
- Кроме того, в 2007 – 2013 годах работал директором по персоналу компании "Днепроспецсталь". В 2013 – 2014 годах был директором по персоналу группы Starlightmedia. А в 2014 – 2015 годах был независимым членом наблюдательного совета "Укрросметалл".
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