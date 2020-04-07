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      Не виправдав довіри: голову правління Укрзалізниці Марчека звільнять

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      Голову правління Укрзалізниці Марчека звільнять / biz.liga.net

      Виконувача обов'язків голови правління Укрзалізниці Желька Марчека звільнять. Він не виправдав довіри. Однак заміну йому тимчасово не шукатимуть. Адже через епідемію коронавірусу не всі зможуть пройти співбесіду.

      Про звільнення Марчека з посади тимчасового очільника правління Укрзалізниці заявив під час онлайн-пресконференції міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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      В Укрзалізниці є виконувач обов’язків голови компанії. Але, на жаль, він не виправдав довіри і його найближчим часом звільнять,
      – зазначив Криклій.

      За його словам, це питання кількох днів.

      Водночас міністр наголосив, що наразі у зв'язку з коронавірусом конкурс на посаду керівника Укрзалізниці тимчасово призупинять. Адже не всі можуть зараз пройти співбесіду.

      Криклій додав, що після карантину оголосять також новий конкурс на посаду голови Адміністрації морських портів України (АМПУ).

      "Зараз в АМПУ є виконувач обов'язків. Вже після карантину проводитиметься новий конкурс. Бо вже двічі виникали сумніви до кандидатів щодо їх порядності та приналежності до певних груп", – пояснив міністр.

      Що відомо про Марчека

      • Желька Марчека призначили на посаду виконувача обов’язків голови правління Укрзалізниці 5 лютого рішенням уряду. До призначення на нову посаду він був членом правління компанії.
      • У березні він задекларував 449,7 тисячі гривень заробітної плати в Укрзалізниці".
      • Народився Марчек у місті Марібор (Словенія). За освітою – економіст.
      • Має понад 15-річний досвід управління персоналом. Зокрема, він майже тринадцять років обіймав керівні посади у представництва компанії McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії. Брав участь у проєкті реформуванні HR-напрямку в компанії "Нова Пошта".
      • Крім того, у 2007 – 2013 роках працював директором з персоналу компанії "Дніпроспецсталь". У 2013 – 2014 роках був директором з персоналу групи Starlightmedia. А у 2014 – 2015 роках був незалежним членом наглядової ради "Укрросметалл".
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України АМПУ Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Укрзалізниця
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