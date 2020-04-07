Не виправдав довіри: голову правління Укрзалізниці Марчека звільнять

Виконувача обов'язків голови правління Укрзалізниці Желька Марчека звільнять. Він не виправдав довіри. Однак заміну йому тимчасово не шукатимуть. Адже через епідемію коронавірусу не всі зможуть пройти співбесіду.

Про звільнення Марчека з посади тимчасового очільника правління Укрзалізниці заявив під час онлайн-пресконференції міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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В Укрзалізниці є виконувач обов’язків голови компанії. Але, на жаль, він не виправдав довіри і його найближчим часом звільнять,

– зазначив Криклій.

За його словам, це питання кількох днів.

Водночас міністр наголосив, що наразі у зв'язку з коронавірусом конкурс на посаду керівника Укрзалізниці тимчасово призупинять. Адже не всі можуть зараз пройти співбесіду.

Криклій додав, що після карантину оголосять також новий конкурс на посаду голови Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"Зараз в АМПУ є виконувач обов'язків. Вже після карантину проводитиметься новий конкурс. Бо вже двічі виникали сумніви до кандидатів щодо їх порядності та приналежності до певних груп", – пояснив міністр.

Що відомо про Марчека