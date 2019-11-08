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      "Не поднимемся": стекольщики назвали риски повышения тарифов на газ

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      Стеклянная отрасль
      Стеклянная отрасль / uprom.info

      Утверждение новых тарифов на транспортировку газа, которые хочет установить "Укртрансгаз", принесет Украине больше минусов, чем плюсов.

      Они отобразятся на ценах продукции стекольной отрасли, ударят по экспорту и откроют РФ дорогу на ограниченный для нее сейчас европейский рынок.

      Такое мнение в ходе круглого стола, посвященного запланированному повышению тарифов на газ, высказал генеральный директор ассоциации "Стекло Украины" Владимир Цветов.

      Подъем стоимости транспортировки газа приведет к тому, что мы потеряем от 80 до 100 миллионов. Это дополнительные прямые затраты. Себестоимость нашей продукции увеличится, в среднем, на 5-6%. Практически мы выйдем на уровень рентабельности химической промышленности, которая сейчас в Украине работает на грани нулевой рентабельности,
      – сообщил Цветов.

      По его словам, стекольная отрасль только-только начала оправляться от удара, который испытала в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и отобрала единственное предприятие, которое на тот момент поставляло соду украинским стекольщикам – Крымский содовый завод. Тогда был высок риск остановки украинских предприятий, производящих продукцию из стекла. Но отрасли удалось выстоять – и даже начать наращивать мощности.

      Сегодня украинские стекольные предприятия отправляют на экспорт порядка 40-60%. Но из-за грядущего повышения себестоимости продукции внешние рынки сбыта стекла Украина может потерять.

      Что потеряет государство? Государство может потерять валютную выручку. Наша продукция при повышении цен может стать непроходной. На внутреннем рынке мы цены поднимем за счет потребителя, у которого и так карманы пустые. Но мы будем вынуждены это сделать. Потому что мы не можем печи потушить. Предприятия будут работать. Но сократятся объемы производства, сократятся рабочие места,
      – прогнозирует Цветов.

      Ожидает он и удара по имиджу Украины за рубежом. Ведь украинским производителям стекла, которые работают с такими крупными компаниями, как Coca-Cola или Carlsberg, придется пересматривать уже подписанные долгосрочные контракты.

      Кроме того, по мнению Цветова, последствия повышения тарифов на транспортировку газа сыграют на руку России.

      "Существует опасность со стороны РФ. На сегодняшний день у них перепроизводство стекольной продукции, в частности, тары – банка, бутылка. И оно никуда не делось. Из-за санкций для России украинский рынок закрыт. Но сегодня стоимость газа для российских заводов составляет 130-150 долл/тыс.куб.м. И у них хватает запаса прочности транспортировать продукцию до Атлантического океана и в другую сторону – до Кореи и Китая. Если от нас на внешних рынках откажутся – этот поток пойдет туда", – объясняет Цветов.

      Он убежден: прежде чем принимать решение о повышении тарифа на транспортировку с целью компенсировать недополученную прибыль прошлых лет и увеличить фонд оплаты труда, "Укртрансгаз" обязан просчитать также, чем подобное повышение обернется для государства.

      "Аварийная остановка предприятий, которые завязаны на газе в непрерывном производстве, остановка печей повлечет за собой ремонты на миллионы долларов. У нас есть примеры, когда предприятия останавливались и больше не поднимались. И это надо учитывать прежде, чем выносить этот вопрос на рассмотрение независимого регулятора", – резюмировал Цветов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Газ Тарифы на газ Финансы
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