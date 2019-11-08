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      "Не піднімемося": склярі назвали ризики підвищення тарифів на газ

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      Скляна галузь
      Скляна галузь / uprom.info

      Затвердження нових тарифів на транспортування газу, які хоче встановити "Укртрансгаз", принесуть Україні більше мінусів, ніж плюсів.

      Вони відобразяться на цінах продукції скляної галузі, вдарять по експорту і відкриють РФ дорогу на обмежений для неї зараз європейський ринок.

      Таку думку у ході круглого столу, присвяченого запланованому підвищенню тарифів на газ, висловив генеральний директор асоціації "Скло України" Володимир Цвєтов.

      Збільшення вартості транспортування газу призведе до того, що ми втратимо від 80 до 100 мільйонів. Це додаткові прямі витрати. Собівартість нашої продукції збільшиться, в середньому, на 5-6%. Практично ми вийдемо на рівень рентабельності хімічної промисловості, яка зараз в Україні працює на межі нульової рентабельності,
      – повідомив Цвєтов.

      За його словами, скляна галузь тільки-тільки почала оговтуватися від удару, якого зазнала у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і загарбала єдине підприємство, яке на той момент поставляло соду українським склярам – Кримський содовий завод. Тоді ризик зупинки українських підприємств, які виробляють продукцію зі скла, був надзвичайно високим. Але галузі вдалося вистояти – і навіть почати нарощувати потужності.

      Сьогодні українські скляні підприємства відправляють на експорт близько 40-60% того, що виробляють. Але через вимушене підвищення собівартості продукції зовнішні ринки збуту скла Україна може втратити.

      Що втратить держава? Держава може втратити валютну виручку. Наша продукція при підвищенні цін може стати непрохідною. На внутрішньому ринку ми ціни піднімемо за рахунок споживача, у якого і так кишені порожні. Але ми будемо змушені це зробити. Тому що ми не можемо печі згасити. Підприємства будуть працювати. Але скоротяться обсяги виробництва, скоротяться робочі місця,
      – прогнозує Цвєтов.

      Чекає він і удару по іміджу України за кордоном. Адже українським виробникам скла, які працюють з такими великими компаніями, як Coca-Cola або Carlsberg, доведеться переглядати вже підписані довгострокові контракти.

      Крім того, на думку Цветова, наслідки підвищення тарифів на транспортування газу зіграють на руку Росії.

      "Існує небезпека з боку РФ. На сьогоднішній день у них перевиробництво скляної продукції, зокрема, тари – банка, пляшка. І воно нікуди не поділося. Через санкції для Росії український ринок закритий. Але сьогодні вартість газу для російських заводів становить 130-150 дол/тис.куб.м. і у них вистачає запасу міцності транспортувати продукцію до Атлантичного океану і в іншу сторону – до Кореї і Китаю. Якщо від нас на зовнішніх ринках відмовляться – цей потік піде туди", – пояснює Цвєтов.

      Він переконаний: перш ніж ухвалювати рішення про підвищення тарифу на транспортування з метою компенсувати недоотриманий прибуток минулих років і збільшити фонд оплати праці, "Укртрансгаз" зобов'язаний прорахувати також, чим подібне підвищення обернеться для держави.

      "Аварійна зупинка підприємств, які зав'язані на газі у безперервному виробництві, зупинка печей потягне за собою ремонти на мільйони доларів. У нас є приклади, коли підприємства зупинялися і більше не піднімалися. І це треба враховувати – перш, ніж виносити це питання на розгляд незалежного регулятора", – резюмував Цвєтов.

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      Теги: Новини України Тарифи на газ Газ Фінанси
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