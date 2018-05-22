13:26
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Не пропустите! Сергей Бабкин сыграет live-концерт на Радио МАКСИМУМ

10 Читати новину українською
Сергей Бабкин
Сергей Бабкин / maximum.fm

В среду, 23 мая, в 20:00 на Радио МАКСИМУМ выйдет второй выпуск проекта "Живая среда. В рамках этого шоу раз в месяц в студию радиостанции приходят самые известные украинские артисты и играют live-концерты, в перерывах общаясь с радиоведущими. На этот раз приглашенный гость – Сергей Бабкин!

В прямом эфире Радио МАКСИМУМ Сергей Бабкин исполнит семь своих песен в акустической обработке, среди них хиты "Но", "Забери", "Где бы я". Украинцы могут посмотреть прямую трансляцию лайва на странице Радио МАКСИМУМ в Facebook, а также послушать концерт в эфире радиостанции.

Сергей Бабкин не только участник культовой группы "5'nizza", но и успешный сольный исполнитель, актер, автор и исполнитель собственных песен. В 2017 году занял одно из тренерских кресел в шоу "Голос страны", а уже в 2018 победил в роли тренера вместе со своей подопечной Еленой Луценко.

Сергей пообещал, что его выступление на шоу "Живая среда" будет больше похоже на уютный квартирник, чем на концерт.

Где можно посмотреть

Сергей Бабкин выступит в студии Радио МАКСИМУМ. Смотреть концерт певца можно будет на странице Радио МАКСИМУМ в Facebook. Не пропустите, это стоит внимания!

Где можно послушать

Волны радиостанции МАКСИМУМ, на которых вы сможете послушать концерт в прямом эфире 23 мая в 20:00:

• Киев – 94,2
• Львов – 102.1
• Одесса – 107.4
• Харьков – 104.0
• Ивано-Франковск – 104.7
• Тернополь – 88.1
• Запорожье – 101.8
• Ровно – 90.0
• Луцк – 88.7
• Кропивницкий – 104,2
• Черкассы – 101,0
• Полтава – 92,4

•  Славско 102,1

Теги: Сергей Бабкин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Польські реалії для українських студентів
сегодня, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 1390
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сегодня, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 947
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 мая, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 1928
Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
21 мая, 19:39 Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
Вікторія Кутьїна 803
Финансовый директор
21 мая, 19:02 Финансовый директор "Укрзализныци": "Совковые" поезда уходят в прошлое
Яніна Ткачук 1006
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук