Не пропустите! Сергей Бабкин сыграет live-концерт на Радио МАКСИМУМ

В среду, 23 мая, в 20:00 на Радио МАКСИМУМ выйдет второй выпуск проекта "Живая среда. В рамках этого шоу раз в месяц в студию радиостанции приходят самые известные украинские артисты и играют live-концерты, в перерывах общаясь с радиоведущими. На этот раз приглашенный гость – Сергей Бабкин!

В прямом эфире Радио МАКСИМУМ Сергей Бабкин исполнит семь своих песен в акустической обработке, среди них хиты "Но", "Забери", "Где бы я". Украинцы могут посмотреть прямую трансляцию лайва на странице Радио МАКСИМУМ в Facebook, а также послушать концерт в эфире радиостанции.

Сергей Бабкин не только участник культовой группы "5'nizza", но и успешный сольный исполнитель, актер, автор и исполнитель собственных песен. В 2017 году занял одно из тренерских кресел в шоу "Голос страны", а уже в 2018 победил в роли тренера вместе со своей подопечной Еленой Луценко.

Сергей пообещал, что его выступление на шоу "Живая среда" будет больше похоже на уютный квартирник, чем на концерт.

Где можно посмотреть

Сергей Бабкин выступит в студии Радио МАКСИМУМ. Смотреть концерт певца можно будет на странице Радио МАКСИМУМ в Facebook. Не пропустите, это стоит внимания!

Где можно послушать

Волны радиостанции МАКСИМУМ, на которых вы сможете послушать концерт в прямом эфире 23 мая в 20:00:

• Киев – 94,2

• Львов – 102.1

• Одесса – 107.4

• Харьков – 104.0

• Ивано-Франковск – 104.7

• Тернополь – 88.1

• Запорожье – 101.8

• Ровно – 90.0

• Луцк – 88.7

• Кропивницкий – 104,2

• Черкассы – 101,0

• Полтава – 92,4

• Славско – 102,1