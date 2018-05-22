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Не пропустіть! Сергій Бабкін зіграє live-концерт на Радіо МАКСИМУМ

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Сергій Бабкін
Сергій Бабкін / maximum.fm

У середу, 23 травня, о 20:00 на Радіо МАКСИМУМ вийде другий випуск проекту "Жива середа". У рамках цього шоу раз на місяць до студії радіостанції приходять найвідоміші українськи артисти та грають live-концерти, у перервах спілкуючись з радіоведучими. Цього разу запрошений гість – Сергій Бабкін!

У прямому ефірі Радіо МАКСИМУМ Сергій Бабкін виконає сім своїх пісень в акустичній обробці, серед них хіти "Але", "Забери", "Де би я". Українці можуть подивитися пряму трансляцію лайву на сторінці Радіо МАКСИМУМ у Facebook, а також послухати концерт в ефірі радіостанції.

Сергій Бабкін не тільки учасник культового гурту "5'nizza", але й успішний сольний виконавець, актор, автор та виконавець власних пісень. У 2017 році зайняв одне з тренерських крісел у шоу "Голос країни", а вже у 2018 переміг у ролі тренера разом зі своєю підопічною Оленою Луценко.

Сергій пообіцяв, що його виступ на шоу "Жива середа" буде більше схожий на затишний квартирник, ніж на концерт.

Де можна подивитися

Сергій Бабкін виступить у студії Радіо МАКСИМУМ. Дивитися концерт співака можна буде на сторінці Радіо МАКСИМУМ в Facebook. Не пропустіть, це варте уваги!

Де можна послухати

Хвилі радіостанції МАКСИМУМ, на яких ви зможете послухати концерт в прямому ефірі 23 травня о 20:00:

  • Київ 94,2
  • Львів 102.1
  • Одеса 107.4
  • Харків 104.0
  • Івано-Франківськ 104.7
  • Тернопіль 88.1
  • Запоріжжя 101.8
  • Рівне 90.0
  • Луцьк 88.7
  • Кропивницький 104,2
  • Черкаси 101,0
  • Полтава 92,4
  • Славське 102,1
Теги: Сергій Бабкін
Джерело: 24 Канал
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