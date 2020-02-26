Не пустили детей в школу: почему родители требуют построить новое заведение
На Ровненщине родители школьников объявили протест из-за того, что школа рассчитана на 200 учеников, однако там учится втрое больше. К тому же, само здание в аварийном состоянии.
В четырех помещениях, которые рассчитаны только на 200 школьников, учатся 600 учеников. Одно из них аварийное, в двух других ранее были музей и сельский клуб. Из-за грибка на стенах и давки, дети часто болеют, поэтому родители требуют не ремонта, а новой школы.
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Директор школы рассказала, что дети учатся в три смены. А на строительство нового учебного заведения нужно 137 миллионов гривен. Родители уже несколько раз обращались к чиновникам, но они обещают начать строительство в следующий раз.
Имеем надежду, что будет и в следующем году программа президента "Большое строительство", на которую предусмотрено финансирование. Строительство школы в Вырах планируют начать и закончить в 2021 году,
– отметила заместитель главы Ровненской ОГА Людмила Шатковская.
Родителям этих обещаний недостаточно, они готовы пожертвовать целым учебным годом, лишь бы их дети были в безопасности.
В каком состоянии школа, смотрите в видео 24 канала: