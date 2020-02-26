Не пустили детей в школу: почему родители требуют построить новое заведение

На Ровненщине родители школьников объявили протест из-за того, что школа рассчитана на 200 учеников, однако там учится втрое больше. К тому же, само здание в аварийном состоянии.

В четырех помещениях, которые рассчитаны только на 200 школьников, учатся 600 учеников. Одно из них аварийное, в двух других ранее были музей и сельский клуб. Из-за грибка на стенах и давки, дети часто болеют, поэтому родители требуют не ремонта, а новой школы.

Читайте также: На Николаевщине пьяные школьницы ради забавы разгромили кладбище

Директор школы рассказала, что дети учатся в три смены. А на строительство нового учебного заведения нужно 137 миллионов гривен. Родители уже несколько раз обращались к чиновникам, но они обещают начать строительство в следующий раз.

Имеем надежду, что будет и в следующем году программа президента "Большое строительство", на которую предусмотрено финансирование. Строительство школы в Вырах планируют начать и закончить в 2021 году,

– отметила заместитель главы Ровненской ОГА Людмила Шатковская.

Родителям этих обещаний недостаточно, они готовы пожертвовать целым учебным годом, лишь бы их дети были в безопасности.

В каком состоянии школа, смотрите в видео 24 канала: