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      Не пустили дітей до школи: чому батьки вимагають побудувати новий заклад

      -
      Батьки вимагають побудувати нову школу / dniprograd.org

      На Рівненщині батьки школярів оголосили протест через те, що школа розрахована на 200 учнів, натомість там вчиться втричі більше. До того ж, сама будівля в аварійному стані.

      У чотирьох приміщеннях, які розраховані лише на 200 школярів, навчається 600 учнів. Одне з них аварійне, у двох інших раніше були музей і сільський клуб. Через грибок на стінах та тисняву діти часто хворіють, тож батьки вимагають не ремонту, а нової школи.

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      Директорка школи розповіла, що діти навчаються у три зміни. А на будівництво нового навчального закладу потрібно 137 мільйонів гривень. Батьки вже кілька разів звертались до чиновників, проте вони обіцяють розпочати будівництво наступного разу.

      Маємо надію, що буде і в наступному році програма президента "Велике будівництво", на яку передбачено фінансування. Будівництво школи у Вирах планують розпочати і закінчити у 2021 році,
      – зазначила заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська.

      Батькам цих обіцянок недостатньо, вони готові пожертвувати цілим навчальним роком, аби лише їх діти були в безпеці.

      У якому стані школа дивіться у відео 24 каналу:

       

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини освіти Освіта Рівне Діти і неповнолітні Новини України
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