Не пустили дітей до школи: чому батьки вимагають побудувати новий заклад

На Рівненщині батьки школярів оголосили протест через те, що школа розрахована на 200 учнів, натомість там вчиться втричі більше. До того ж, сама будівля в аварійному стані.

У чотирьох приміщеннях, які розраховані лише на 200 школярів, навчається 600 учнів. Одне з них аварійне, у двох інших раніше були музей і сільський клуб. Через грибок на стінах та тисняву діти часто хворіють, тож батьки вимагають не ремонту, а нової школи.

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Директорка школи розповіла, що діти навчаються у три зміни. А на будівництво нового навчального закладу потрібно 137 мільйонів гривень. Батьки вже кілька разів звертались до чиновників, проте вони обіцяють розпочати будівництво наступного разу.

Маємо надію, що буде і в наступному році програма президента "Велике будівництво", на яку передбачено фінансування. Будівництво школи у Вирах планують розпочати і закінчити у 2021 році,

– зазначила заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська.

Батькам цих обіцянок недостатньо, вони готові пожертвувати цілим навчальним роком, аби лише їх діти були в безпеці.

У якому стані школа дивіться у відео 24 каналу: