Не шампанским единым: в каких странах Новый год встречают с пивом

Хотя шампанское и считают традиционным алкогольным напитком на Новый год, однако настоящий поклонник пива никогда не откажется от своего любимого напитка.

Тем более, есть страны, где приход нового года встречают именно с пивом. Подробнее читайте в нашем материале.

Чехия

Эту страну считают настоящей пивной меккой Европы. Пивоварни и пивные пабы здесь располагаются чуть ли не на каждом шагу, и, соответственно, именно пиво в Чехии пьют в весьма существенном количестве. Чехи так гордятся своим любимым напитком, что не отказываются полакомиться им и в новогоднюю ночь. Тем более, шампанское в Чехии считают чуть ли не высокоградусным напитком, а пиво – как раз то, что нужно. Также в Чехии по случаю Рождественских праздников выпускают особые календари, где в каждом окошке размещаются различные сорта пива.

Турция

Еще одна страна, где даже в новогоднюю ночь не отказываются от пива. Дело в том, что в Турции употребление алкогольных напитков на Новый год вообще не культивируют. Поэтому турки могут или просто устроить ужин с затяжным чаепитием, или выпить бокал местного пива.

Нидерланды

Новый год в Нидерландах считают семейным праздником со своими традициями и особыми праздничными блюдами. Поэтому на новогодних столах здесь вообще нет крепкого. Вместо этого голландцы употребляют только слабоалкогольные напитки, в том числе и пиво.

Кроме того, 1 января в Нидерландах идут к морю купаться. Хотя температура воды не совсем летняя, однако зайти в воду следует обязательно – для очистки и нового начала.

Дания

"Рождество и пиво – всегда вместе" – самая популярная зимняя поговорка в Дании, ведь Рождественские праздники и Новый год точно не обходятся без пива. Практически каждая пивоварня представляет свой особый сорт напитка. Рождественское пиво в Дании обычно имеет пряный вкус, а самый популярный – лакричный.

На праздничный стол здесь традиционно подают жареного гуся, фаршированного сухофруктами, или запеченную свинину с картофелем и красной капустой. Все эти праздничные блюда датчане всегда сочетают с пивом.

Перу и Эквадор

Традиционно Новый год жители Анд встречают в несколько мистической атмосфере. Здесь в последнюю неделю старого года в крупных городах проходят ярмарки, однако их целью являются вовсе не покупки, а проведение всевозможных обрядов, встречи с шаманами и гадание на будущее. Пригодиться для такого и пиво. В частности, на нем и яичных желтках гадают – яйцо разбивают в стакан с пенным напитком, и по рисунку, который вышел, прорицательница рассказывает о будущем. Чтобы счастливые прогнозы оправдались, стоит сразу попробовать своеобразный хмельной коктейль.

Бельгия

Еще одна страна, где любят и гордятся своим пивом, – это Бельгия. Более того, бельгийские пивные традиции даже входят в мировое наследие ЮНЕСКО. Поэтому, конечно, много бельгийцев на новогоднем столе предпочитают именно пиво. Ведь некоторые сорта бельгийского пива, по мнению специалистов, являются прекрасными заменителями шампанского.

Кроме того, местные пивоварни к зимним праздникам выпускают специальные сорта пива. Можно пивом полакомиться вволю и на многочисленных ярмарках, которые в это время происходят в Бельгии. Еще одной изюминкой новогодних празднеств в Бельгии являются пивные варианты адвент-календарей с различными сортами пива на каждый день.

Украина

И в нашей стране многие не отказывается от пива и в новогоднюю ночь. Об этом говорит и статистика – пиво у нас является одним из самых популярных алкогольных напитков на праздничном столе. Более того, именно по случаю Нового года популярные пивоваренные компании радуют особыми новинками, которые создают новогоднюю атмосферу. Чтобы создать немного магии в новогоднюю ночь, в пиво можно добавить сок лимона, имбирь и различные пряности.

Украшением новогоднего стола могут стать и фруктовые сорта пива. К примеру, вишневое пиво или пиво с цитрусовыми нотками. Считают, что фруктовое пиво – это сугубо женский напиток, но на самом деле это не так. Часто пиво с добавлением фруктов отличается достаточно высокой крепкостью и главное – оно имеет неповторимый вкус и аромат. Поэтому они будут по вкусу не только женщинам, а и настоящим мужчинам.