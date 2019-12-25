Не шампанським єдиним: в яких країнах Новий рік зустрічають з пивом

Хоча шампанське й вважають традиційним алкогольним напоєм на Новий рік, проте справжній шанувальник пива ніколи не відмовлятиметься від свого улюбленого напою.

Тим більше, є країни, де прихід нового року зустрічають саме з пивом. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

Чехія

Цю країну вважають справжньою пивною меккою Європи. Пивоварні та пивні паби тут розташовуються ледь не на кожному кроці, і, відповідно, саме пиво в Чехії п’ють у вельми істотній кількості. Чехи так пишаються своїм улюбленим напоєм, що не відмовляються поласувати ним і у новорічну ніч. Тим більше, шампанське у Чехії вважають ледь не високоградусним напоєм, а пиво – якраз те, що потрібно. Також у Чехії з нагоди Різдвяних свят випускають особливі календарі, де у кожному віконці розміщуються різні сорти пива.

Туреччина

Ще одна країна, де навіть у новорічну ніч не відмовляються від пива. Річ у тім, що в Туреччині вживання алкогольних напоїв на Новий рік взагалі не культивують. Тому турки можуть або просто влаштувати вечерю з затяжним чаюванням, або випити келих місцевого пива.

Нідерланди

Новий рік у Нідерландах вважають сімейним святом зі своїми традиціями та особливими святковими стравами. Тому на новорічних столах тут взагалі немає міцного. Натомість голландці споживають лише слабоалкогольні напої, зокрема й пиво.

Окрім того, 1 січня у Нідерландах йдуть до моря купатись. Хоча температура води є не зовсім літньою, однак зайти у воду слід обов'язково – задля очищення та нового початку.

Данія

"Різдво та пиво – завжди разом" – найпопулярніша зимова приказка у Данії, адже Різдвяні свята та Новий рік точно не обходяться без пива. Практично кожна пивоварня представляє свій особливий сорт напою. Різдвяне пиво у Данії зазвичай має пряний смак, а найпопулярніший – лакричний.

На святковий стіл тут традиційно подають смаженого гусака, фаршированого сухофруктами, або запечену свинину з картоплею та червоною капустою. Усі ці святкові страви данці завше смакують з пивом.

Перу та Еквадор

Традиційно Новий рік жителі Анд зустрічають у дещо містичній атмосфері. Тут в останній тиждень старого року у великих містах проходять ярмарки, однак їхньою метою є зовсім не покупки, а проведення всіляких обрядів, зустрічі з шаманами та ворожіння на майбутнє. Стає в нагоді для такого й пиво. Зокрема, на ньому та яєчних жовтках гадають – яйце розбивають у склянку з пінним напоєм, і з малюнку, який вийшов, віщунка розповідає про майбутнє. Аби щасливі прогнози справдилися, варто одразу скуштувати своєрідний хмільний коктейль.

Бельгія

Ще одна країна, де люблять і пишаються своїм пивом, – це Бельгія. Більше того, бельгійські пивні традиції навіть входять до світової спадщини ЮНЕСКО. Тому, звісно, багато бельгійців на новорічному столі віддають перевагу саме пиву. Адже деякі сорти бельгійського пива, на думку, фахівців є прекрасними замінниками шампанського.

Крім того, місцеві пивоварні до зимових свят випускають спеціальні сорти пива. Можна пивом поласувати досхочу й на численних ярмарках, які цієї пори відбуваються в Бельгії. Ще однією цікавинкою новорічних святкувань у Бельгії є пивні варіанти адвент-календарів із різними сортами пива на кожен день.

Україна

Та й у нашій країні багато хто не відмовляється від пива й у новорічну ніч. Про це говорить і статистика – пиво у нас є одним із найпопулярніших алкогольних напоїв на святковому столі. Більше того, саме з нагоди Нового року популярні пивоварні компанії тішать особливими новинками, що створюють новорічну атмосферу. Аби створити трохи магії у новорічну ніч, у пиво також можна додати сік лимона, імбир та різні прянощі.

Прикрасою новорічного столу можуть стати й фруктові сорти пива. До прикладу, вишневе пиво або ж пиво з цитрусовими нотками. Вважають, що фруктове пиво – це суто жіночий напій, але насправді це не так. Часто пиво з додаванням фруктів вирізняється досить високою міцністю та головне – воно має неповторний смак і аромат. Тому вони будуть до смаку не лише дамам, а і справжнім чоловікам.