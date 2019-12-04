Не согласен с фракцией – выходи: "слугам народа" раздали этический кодекс партии
Руководство партии "Слуга народа" разослало для народных депутатов из своей фракции проект этического кодекса. Документ содержит ряд требований и правил, которых должны придерживаться парламентарии.
Автором документа является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Текст этического кодекса обнародовало издание theБабель .
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Документ называется "Кодекс этики народного депутата Украины члена депутатской фракции ПП "Слуга народа". Он состоит из 10 пунктов.
Правила для "слуг народа", прописанные в документе:
- Депутат должен действовать исключительно в пределах Конституции и закона;
- Главной целью деятельности депутата является выполнение требований избирателей;
- Депутат не может действовать вопреки программе политической партии и президента;
- Депутат имеет право на собственное мнение и аргументированную позицию;
- Депутат должен уважать решение фракции и должен выполнять их;
- Все решения фракции принимаются по правилу 70/30 – где 70% голосов от количественного состава фракции определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30% количественного состава фракции определяют вето на любое решение.
- Рассмотрение принципиальных вопросов и/или рассмотрение вопросов при отсутствии кворума проводится только в виде письменного голосования;
- Если депутат не согласен с фракцией или не выполняет программу партии и президента, он обязан покинуть фракцию;
- Депутат обязан лично голосовать в парламенте. В случае неличного голосования депутат обязан сложить мандат;
- В случае системного (более 50%) невыполнения решений фракции депутат обязан выйти из фракции.
Внимание! Голова парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул: проект кодекса разослали депутатам, чтобы они предоставили свои предложения. На основании предложений фракция примет окончательную редакцию правил поведения.
Что спровоцировало создание такого документа?
Прошло всего 3 месяца после начала работы парламента 9 созыва, а с наибольшей фракции "Слуги народа", что образует в Раде монобольшество, уже исключили 3 депутатов. В политсиле их называют недобросовестными и обвиняют в инакомыслии, нарушении договоренностей относительно голосования и тому подобное. Вероятно, чтобы избежать подобных инцидентов, в "Слуге народа" решили создать такой документ.
Почему нардепов исключили из фракции
- 14 ноября депутат Анна Скороход заявила, что власть преследует ее мужа Алексея Алякина из-за того, что сама она голосовала против законопроекта о реформе рынка земли – а это противоречило позиции фракции. В тот же день председатель фракции Давид Арахамия обвинил депутатку в том, что она предлагала взятки и лоббировала интересы "олигархических групп". Фракция решила исключить из своего состава Скороход.
- Тогда же из фракции исключили Антона Полякова – якобы из-за того, что он нарушил договоренности относительно голосования по ряду важных законопроектов.
- Романа Иванисов исключили из-за скандала по его судимости. В СМИ появилась информация, что в 90-х Иванисов осудили за изнасилование девушки. Тогда ему было 17 лет.