Не погоджуєшся із фракцією – виходь: "слугам народу" роздали етичний кодекс партії

Керівництво партії "Слуга народу" розіслало для народних депутатів зі своєї фракції проєкт етичного кодексу. Документ містить низку вимог та правил, яких мають дотримуватися парламентарі.

Автором документу є нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Текст етичного кодексу оприлюднило видання theБабель.

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Документ має назву "Кодекс етики народного депутата України члена депутатської фракції ПП "Слуга народу". Він складається із 10 пунктів.

Правила для "слуг народу", прописані у документі:

Депутат має діяти виключно в межах Конституції та закону; Головною метою діяльності депутата є виконання вимог виборців; Депутат не може діяти всупереч програмі політичної партії та президента; Депутат має право на власну думку й аргументовану позицію; Депутат має поважати рішення фракції та має виконувати їх; Усі рішення фракції приймаються за правилом 70/30 — де 70% голосів від кількісного складу фракції визначають підтримку будь-якого рішення всією фракцією, а 30% від кількісного складу фракції визначають вето на будь-яке рішення. Розгляд принципових питань та/або розгляд питань при відсутності кворуму проводиться тільки у вигляді письмового голосування; Якщо депутат незгодний з фракцією або не виконує програму партії та президента, він зобов’язаний покинути фракцію; Депутат зобов’язаний особисто голосувати в парламенті. У разі неособистого голосування депутат зобов’язаний скласти мандат; У разі системного (понад 50%) невиконання рішень фракції депутат зобов’язаний вийти з фракції.

Увага! Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія наголосив: проєкт кодексу розіслали депутатам, щоб вони надали свої пропозиції. На підставі пропозицій фракція ухвалить остаточну редакцію правил поведінки.

Що спровокувало створення такого документа? Минуло лише 3 місяці від початку роботи парламенту 9 скликання, а з найбільшої фракції "Слуги народу", що утворює в Раді монобільшість, вже виключили 3 депутатів. У політсилі їх називають недобросовісними і звинувачують в інакодумстві, порушенні домовленостей щодо голосування тощо. Ймовірно, аби уникнути схожих інцидентів, у "Слузі народу" вирішили створити такий документ.

Чому нардепів виключили з фракції: