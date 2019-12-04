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      Не погоджуєшся із фракцією – виходь: "слугам народу" роздали етичний кодекс партії

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      Верховна Рада/ Ілюстративне фото / 24 канал

      Керівництво партії "Слуга народу" розіслало для народних депутатів зі своєї фракції проєкт етичного кодексу. Документ містить низку вимог та правил, яких мають дотримуватися парламентарі.

      Автором документу є нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Текст етичного кодексу оприлюднило видання theБабель.

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      Документ має назву "Кодекс етики народного депутата України члена депутатської фракції ПП "Слуга народу". Він складається із 10 пунктів.

      Правила для "слуг народу", прописані у документі:

      1. Депутат має діяти виключно в межах Конституції та закону;
      2. Головною метою діяльності депутата є виконання вимог виборців;
      3. Депутат не може діяти всупереч програмі політичної партії та президента;
      4. Депутат має право на власну думку й аргументовану позицію;
      5. Депутат має поважати рішення фракції та має виконувати їх;
      6. Усі рішення фракції приймаються за правилом 70/30 — де 70% голосів від кількісного складу фракції визначають підтримку будь-якого рішення всією фракцією, а 30% від кількісного складу фракції визначають вето на будь-яке рішення.
      7. Розгляд принципових питань та/або розгляд питань при відсутності кворуму проводиться тільки у вигляді письмового голосування;
      8. Якщо депутат незгодний з фракцією або не виконує програму партії та президента, він зобов’язаний покинути фракцію;
      9. Депутат зобов’язаний особисто голосувати в парламенті. У разі неособистого голосування депутат зобов’язаний скласти мандат;
      10. У разі системного (понад 50%) невиконання рішень фракції депутат зобов’язаний вийти з фракції.

      Увага! Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія наголосив: проєкт кодексу розіслали депутатам, щоб вони надали свої пропозиції. На підставі пропозицій фракція ухвалить остаточну редакцію правил поведінки.

      Що спровокувало створення такого документа? Минуло лише 3 місяці від початку роботи парламенту 9 скликання, а з найбільшої фракції "Слуги народу", що утворює в Раді монобільшість, вже виключили 3 депутатів. У політсилі їх називають недобросовісними і звинувачують в інакодумстві, порушенні домовленостей щодо голосування тощо. Ймовірно, аби уникнути схожих інцидентів, у "Слузі народу" вирішили створити такий документ.

      Чому нардепів виключили з фракції:

      • 4 листопада депутатка Анна Скороход заявила, що влада переслідує її чоловіка Олексія Алякіна через те, що сама вона голосувала проти законопроєкту про реформу ринку землі – а це суперечило позиції фракції. Того ж дня голова фракції Давид Арахамія звинуватив депутатку в тому, що вона пропонувала хабарі й лобіювала інтереси "олігархічних груп". Фракція вирішила виключити зі свого складу Скороход.
      • Тоді ж із фракції виключили Антона Полякова – начебто через те, що він порушив домовленості щодо голосування по низці важливих законопроєктів.
      • Романа Іванісова виключили через скандал щодо його судимості. У ЗМІ з'явилася інформація, що у 90-х Іванісова засудили за зґвалтування дівчини. Тоді йому було 17 років.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Олександр Дубінський
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