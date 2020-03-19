Не стоит бояться. Количество зараженных Covid-19 ежедневно будет увеличиваться
Одна или две следующих недели мы будем регулярно получать новости об увеличении количества случаев коронавируса.
Зараз поясню, чому ми не повинні боятися цих новин. Навпаки – ми повинні наполягати на тому, щоб уряд нарешті почав широкомасштабне тестування на covid-19 в Україні, і виявляв якомога більше випадків.
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На графіку – динаміка нових випадків covid-19 у китайській провінції Хубей. Сірі стовпчики – це "реальні" випадки (встановлені уже в ретроспективі), а помаранчеві – це офіційно виявлені випадки за допомогою тестів.
Давайте подивимося на зростання і спадання стовпчиків одного і другого кольору. І звернемо увагу на хід подій:
- 31 грудня було виявлено перший випадок атипової пневмонії, пов'язаний з новим вірусом.
- 21 січня почалося швидке збільшення виявлення випадків. (Зараз воно – сподіваюся – почнеться в Україні).
- 24 січня у провінції Хубей ввели карантин (в Україні він уже діє).
Уже через чотири дні кількість "реальних" випадків стабілізувалася, а трохи пізніше почала зменшуватися.
Але зверніть увагу: кількість офіційно виявлених випадків продовжила дуже швидко рости (насправді ж, спалах уже зменшувався).
Чому? Тому що системи виявлення почали знаходити "старі" випадки, яких уже назбиралося чимало.
Така ж ситуація відбувається в Україні. Я виділив червоним квадратом етап, на якому, на мою думку, ми зараз знаходимося.
Кількість реальних випадків знаходиться на "піку". Я чув різні оцінки реальних випадків в Україні – від 100, 1000 і аж до "у нас все горить" випадків. Я вважаю, що їх реально близько 300-400.
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Через введені (щоправда, без будь-якої продуманої логіки) карантинні заходи, кількість "реальних" випадків тим не менш швидко стабілізується або уже стабілізувалася.
Водночас зараз головна задача – розпочати нарешті масштабне виявлення.
Не треба шкодувати тести, треба шкодувати медичні маски.
А нам усім – бути спокійними. Все буде добре.