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      Не стоит перекладывать непростые задачи на измученное войной и бедностью общество, – Садовый

      20 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      В 2015 году "Самопомич" голосовала против внесения "особого статуса" оккупированных частей Донбасса в Конституцию.

      Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.

      "Нас называли "агентами Кремля", что мы не понимаем гениального замысла, что это формальность и так нужно для выполнения минских соглашений", – написал Садовый.

      Тогда изменения в Конституцию в части "особого статуса" прошли предварительное одобрение голосами БПП, Народного фронта и Оппоблока.

      Что нужно сейчас для окончательного решения?

      "Конституционное большинство в парламенте, или... референдум. Если на него вынесут финальное узаконивание автономии "днрлнр" (а с ним – амнистию убийц, легализацию оккупационных армий, судов, представительство в Верховной раде и т.д.), то это будет референдум о капитуляции. И первый шаг в этом направлении был сделан в 2015 году", – пояснил Андрей Садовый.

      Также политик заявил, что хочет лично услышать от Президента Зеленского официальную позицию относительно дальнейших шагов в этом направлении.

      "Безопасность страны – это прямая обязанность главы государства. Не стоит перекладывать непростые задачи на измученное войной и бедностью общество", – написал он.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Оккупированные территории Самопомич Андрей Садовой
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