Не стоит перекладывать непростые задачи на измученное войной и бедностью общество, – Садовый

В 2015 году "Самопомич" голосовала против внесения "особого статуса" оккупированных частей Донбасса в Конституцию.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.

"Нас называли "агентами Кремля", что мы не понимаем гениального замысла, что это формальность и так нужно для выполнения минских соглашений", – написал Садовый.

Тогда изменения в Конституцию в части "особого статуса" прошли предварительное одобрение голосами БПП, Народного фронта и Оппоблока.

Что нужно сейчас для окончательного решения?

"Конституционное большинство в парламенте, или... референдум. Если на него вынесут финальное узаконивание автономии "днрлнр" (а с ним – амнистию убийц, легализацию оккупационных армий, судов, представительство в Верховной раде и т.д.), то это будет референдум о капитуляции. И первый шаг в этом направлении был сделан в 2015 году", – пояснил Андрей Садовый.

Также политик заявил, что хочет лично услышать от Президента Зеленского официальную позицию относительно дальнейших шагов в этом направлении.

"Безопасность страны – это прямая обязанность главы государства. Не стоит перекладывать непростые задачи на измученное войной и бедностью общество", – написал он.