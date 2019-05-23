Не варто перекладати непрості завдання на змучене війною і бідністю суспільство, – Садовий
У 2015 році "Самопоміч" голосувала проти внесення "особливого статусу" окупованих частин Донбасу в Конституцію.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.
"Нас називали "агентами Кремля", що ми не розуміємо геніального задуму, що це формальність і так треба для виконання мінських угод", – написав Садовий.
Тоді зміни до Конституції в частині "особливого статусу" пройшли попереднє схвалення голосами БПП, Народного Фронту та Опоблоку.
Що потрібно зараз для остаточного рішення?
"Конституційна більшість в парламенті, або … референдум. Якщо на нього винесуть фінальне узаконення автономії "днрлнр" (а з ним – амністію убивць, легалізацію окупаційних армій, судів, представництво в Верховній раді і тд.), то це буде референдум про капітуляцію. І перший крок в цьому напрямку був зроблений у 2015 році", – пояснив Андрій Садовий.
Також політик заявив, що хоче особисто почути від Президента Зеленського офіційної позиції щодо подальших кроків в цьому напрямку.
"Безпека країни – це прямий обов’язок глави держави. Не варто перекладати непрості завдання на змучене війною і бідністю суспільство", – написав він.