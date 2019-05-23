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      Не варто перекладати непрості завдання на змучене війною і бідністю суспільство, – Садовий

      247 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      У 2015 році "Самопоміч" голосувала проти внесення "особливого статусу" окупованих частин Донбасу в Конституцію.

      Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      "Нас називали "агентами Кремля", що ми не розуміємо геніального задуму, що це формальність і так треба для виконання мінських угод", – написав Садовий.

      Тоді зміни до Конституції в частині "особливого статусу" пройшли попереднє схвалення голосами БПП, Народного Фронту та Опоблоку.

      Що потрібно зараз для остаточного рішення?

      "Конституційна більшість в парламенті, або … референдум. Якщо на нього винесуть фінальне узаконення автономії "днрлнр" (а з ним – амністію убивць, легалізацію окупаційних армій, судів, представництво в Верховній раді і тд.), то це буде референдум про капітуляцію. І перший крок в цьому напрямку був зроблений у 2015 році", – пояснив Андрій Садовий.

      Також політик заявив, що хоче особисто почути від Президента Зеленського офіційної позиції щодо подальших кроків в цьому напрямку.

      "Безпека країни – це прямий обов’язок глави держави. Не варто перекладати непрості завдання на змучене війною і бідністю суспільство", – написав він.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Окуповані території
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