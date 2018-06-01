Не только мажоры: как украинцы пытаются избежать наказания за нарушение ПДД

В мире найдется не так много водителей, которые хотя бы раз не пытались избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения. Украинские водители среди них – не исключение.

Кто-то из водителей пытается разжалобить полицейских, кто-то – пробует превзойти их в знании нормативно-правовых актов, кто-то специально готовится к общению с инспекторами, смотря в интернете ролики о том, как правильно говорить с полицией. Результат, как правило, все эти попытки имеют один и тот же.

Как ведут себя водители, пытающиеся избежать наказания за нарушение правил дорожного движения, как их можно классифицировать и почему их "тактики" не работают, 24 Каналу рассказала старший лейтенант полиции Ирина Кульчицкая.



Cтарший лейтенант полиции Ирина Кульчицкая рассказала о поведении нарушителей

Адекватные водители

К счастью, адекватных водителей у нас больше всего. Адекватные водители – относительно законопослушные. Когда их задерживают за нарушение ПДД, они сразу признают, что нарушение действительно было, объясняют, почему именно они это нарушение совершили. Далее – есть два варианта развития событий. Первый вариант – водитель сразу соглашается на выписывание постановления и/или платит штраф карточкой на месте, или берет копию постановления и оплачивает в ближайшем отделении банка. Второй вариант – водитель начинает просить ограничиться устным замечанием. По сути – это является освобождением от ответственности, если совершенное правонарушение является незначительным. Но такие водители считают сам факт признания ими правонарушения основанием лишь для устного замечания, а не для более существенного наказания.

Следующим называют аргумент: "Я же никого не убил! Я же не стал причиной аварии". Как правило, водители считают, что если они не спровоцировали аварию, их правонарушение является недостаточно весомым, чтобы привлечь их к ответственности. Но по закону это не так,

– рассказывает Кульчицкая.

"Мачо"

Отдельная категория – водители-мужчины, которые во время общения с инспектором-женщиной упорно используют свой "магнетизм" и пытаются отвлечь от наказания за нарушение своими "мужскими чарами".

Общение с инспектором начинают с комплиментов, но эта стадия длится, как правило, недолго. Когда они понимают, что комплименты не срабатывают и ответственности избежать не удастся, то, наверное, чтобы компенсировать все только что сказанные приятные слова, резко переходят на брань и начинают оскорблять с применением выражений, которые не достойны мужчины.

Пьяные водители

Такие часто пытаются доказать полицейским отсутствие нарушения аргументом "Я же аккуратно ехал! Я же аварию не совершил". Сам факт нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения нарушением не считают. Иногда могут петь песни или танцевать, пока полицейские составляют на них протокол, но такое случается редко.

Очень пьяные водители – показатель алкоголя в крови которых приближается к 2 промилле – просто не осознают, что вокруг них происходит, что они делают и что на них составляют протокол. Ведут себя или странно, или неприлично, или все вместе одновременно.

Просто пьяные водители, которые осознают, что происходит, пытаются избежать ответственности нестандартными, как им наверное кажется, способами.

Они прячут удостоверение водителя, есть те, кто делает вид, что им плохо, есть те, кто инсценирует сердечные приступы. Один пьяный водитель раз очень старательно притворялся немым, пока ему не позвонили и он не ответил в телефон "Алло!",

– рассказывает Кульчицкая.

Самый тяжелый случай – когда пьяные водители ведут себя агрессивно. Они начинают бросаться на офицеров, пытаясь сопротивляться, и это уже не смешно. "Тогда мы вынуждены применять спецсредства, чтобы обезопасить себя и чтобы обезопасить самого нарушителя, чтобы он не нанес себе вреда", – добавляет офицер.

"Когда люди понимают, что ответственности они все же избежать не смогу – чаще всего это бывает в отделе полиции, когда мы составляем материалы – они становятся адекватными и начинают нормально говорить. В результате большинство случаев заканчиваются, скажем так, на позитиве. Иногда даже благодарят за протоколы. Главное – говорить с людьми и достучаться до того человеческого, что в них есть, пытаешься объяснить, что нарушения могут иметь очень тяжелые последствия. В большинстве случаев нас слышат", – говорит старший лейтенант полиции.

Пьяные женщины

Пьяные женщины – это отдельная категория водителей. Они совершенно непредсказуемы и почти всегда склонны к каким-то активным действиям. К каким именно? Это уже как повезет. Пьяные нарушители могут начинать царапаться, бросаться, кусаться, пинать машину. Угадать, как будет вести себя такая нарушительница, невозможно.

При этом, как отмечает Кульчицкая, в целом женщины водят аккуратнее мужчин и значительно реже мужчин провоцируют аварийные ситуации.

"Приколисты"

Их правонарушения не являются значительными. Сами водители – легкие и веселые в общении. В шутливом тоне пытаются доказать, что они идеально знают ПДД.

"Таким водителям, я, как правило, тоже в шутку отвечаю: "Если так идеально знаете правила, я сейчас задаю три вопроса по ПДД, и если отвечаете правильно – подумаем, что с Вами делать". Вопросы ставим приближенные к типу их нарушения. Например, если водитель не там припарковался, то и вопросы будут о том, за сколько метров до остановки общественного транспорта или пешеходного перехода можно парковаться. Таких, кто бы ответил на все три вопроса, еще не было. Чаще всего ответить они не могут уже на первый вопрос и, чтобы дальше не стыдиться, просто соглашаются на выписывание протокола", – говорит Кульчицкая.



Офицер полиции: Водители знают ПДД не так идеально, как им кажется

"Активисты"

Водители, которые в соцсетях насмотрелись видео о том, как нужно общаться с полицейскими, и копируют поведение авторов тех роликов. Часто срываются на личные оскорбления в адрес инспектора. Нормативно-правовую базу знают несовершенно. Периодически пытаются показать удостоверение членства в каких-то общественных организациях. В практике Кульчицкой, например, были водители, которые были членами какой-либо общественной организации, которая имела название с аббревиатурой НАБУ и они пытались объяснить, что работают в государственном учреждении и борются с коррупцией.

Ты только подходишь к машине, а уже видишь, что человек наставил на тебя телефон, снимает все на камеру и сразу пробует засыпать офицера каким-то статьями из нормативно-правовых актов, требуя объяснения причины остановки. В основном, в нормативно-правовых актах они сами начинают путаться, пытаются загнать ими в тупик полицейских, но в итоге загоняются туда сами, и выглядит это немного смешно,

– рассказывает полицейская.

"Есть такие, которые начинают угрожать нам нашим начальством. То есть, они где-то прочитали, как зовут руководителя управления и начинают во время оформления протокола говорить: "Да вы знаете, кто я? Я сейчас позвоню Васе, он тебе завтра объяснит, будешь перед мной извиняться!". За все время моей работы таких угроз было много, но ни разу никто из руководства мне так о задержанных ничего и не объяснил, никогда не просили кого-то отпускать. То есть, делаю вывод, что все эти угрозы были фарсом", – добавляет она.

Юристы

Водители, которые имеют юридическое образование и хорошо разбираются в нормах действующего законодательства. Для полицейских, которые путаются в нормативно-правовой базе, являются источником устойчивого стресса и поводом для постоянной работы над собой.

"С одной стороны, такой водитель, как юрист, понимает, что он совершил правонарушение. С другой стороны, он – просто водитель, который хочет избежать ответственности, и в процессе общения с полицейским пытается искать различные лазейки в законодательстве, чтобы ему это удалось. Когда человек спокойно, разумно и аргументированно доказывает свою точку зрения – общаться с ним приятно и сам пытаешься как-то расти профессионально, чтобы быть готовым к встрече с такими водителями. Когда общаешься с такими людьми в плоскости закона и их правонарушений и когда все же доказываешь свою правоту согласно законодательству – это круто! Но это мне интересно, потому что я по образованию тоже юрист. Для полицейских, которым не всегда хватает должной подготовки, это стресс", – говорит старший лейтенант.

"Вы меня остановили, потому что я на Мерсе"

Водители, которые убеждены, что все претензии инспектора вызваны тем, что они имеют дорогие машины, а не совершенным правонарушением. Своим поведением уравновешивают категорию водителей, которые общение с полицией начинают со слов: "Вы меня остановили, потому что я – на "Таврии"! Лучше бы "Мерсы" останавливали!".

Мажоры

Водители, которые управляют автомобилями класса "люкс", как правило не спорят, когда нарушают ПДД, выписанный штраф платят молча. Но среди них есть те, кто за 255 гривен справедливо выписанного (и они это осознают) штрафа готовы долго унижаться и тратить свое время: они звонят адвокатам, переносят разбирательство дел, начинают запугивать, угрожают увольнением.

"Советчики"

Водители, которые убеждены, что нарушение правил дорожного движения – не настоящее правонарушение. На все слова инспекторов полиции имеют один ответ: "Вы только штрафовать умеете, лучше ловите настоящих преступников!".

Объяснение, чем именно должна заниматься полиция, звучит очень часто, часто оно звучит финальной фразой, когда людям уже выписали штраф. В таких случаях пытаемся объяснить человеку, что нарушение ПДД – это тоже нарушение и это тоже наша сфера ответственности. Я должна реагировать на все правонарушения – это моя работа, которую мне государство поручило выполнять,

– объясняет Кульчицкая.

Обиженные

Такие водители ранее уже имели неприятный опыт общения с патрульной полицией и к инспекторам настроены агрессивно. "Разговор с ними начинается с негатива, к нам они обращаются исключительно "Девочка" или "Мальчик" и все время общения они ведут себя очень по-хамски. В большинстве случаев – неоправданно. Несправедливо, что мы не можем привлечь к ответственности за такое отношение к полицейским. Я себе разработала такой метод защиты от таких ситуаций: просто думаю, что человек обращается не ко мне, а к моей форме, к одежде", – говорит Кульчицкая.



Полицейская: Нарушение ПДД – это тоже правонарушение

Опасные

Водители, которые являются не просто агрессивными. Они буквально представляют опасность для людей вокруг. "Бывают случаи, когда люди, имея психиатрические диагнозы, каким-то образом получают удостоверение водителя. Когда полицейские задерживают водителей за нарушение – на патруль нападают. Мы, осознавая, что человек не в себе и не осознает последствий своих деяний, вынуждены вызвать психиатрическую бригаду, чтобы таких людей госпитализировали", – объясняет офицер.

"Бывали случаи, когда здоровые люди нападали на полицейских. Когда их пытались убить. Пример – печально известная Эльнара Абиева, которую остановили за нарушение ПДД, а она совершила наезд на патруль и спокойно уехала. При этом человек гордится тем, что она совершила, и убеждена, что ей ничего не будет за ее поступок", – говорит полицейская.