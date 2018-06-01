Не лише мажори: як українці намагаються уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху

У світі знайдеться не так багато водіїв, які хоч раз не намагались би уникнути штрафів за порушення правил дорожнього руху. Українські водії серед них – не виключення.

Хтось з водіїв намагається розжалобити поліцейських, хтось – пробує перевершити їх у знанні нормативно-правових актів, хтось спеціально готується до спілкування з інспекторами, передивляючись в інтернеті ролики про те, як правильно говорити із поліцією. Результат, як правило, всі ці спроби мають один і той самий.

Як поводяться водії, що намагаються уникнути покарання за порушення правил дорожнього руху, як їх можна класифікувати та чому їхні "тактики" не працюють, 24 каналу розповіла старший лейтенант поліції Ірина Кульчицька.



Cтарший лейтенант поліції Ірина Кульчицька розповіла про поведінку порушників

Адекватні водії

На щастя, адекватних водіїв у нас найбільше. Адекватні водії – відносно законослухняні. Коли їх затримають за порушення ПДР, вони одразу визнають, що порушення дійсно було, пояснюють чому саме вони те порушення вчинили. Далі – є два варіанти розвитку подій. Перший варіант – водій одразу погоджується на виписування постанови і або сплачує штраф карткою на місці, або бере копію постанови та сплачує у найближчому відділенні банку. Другий варіант – водій починає просити обмежитись усним зауваженням. По суті – це є звільненням від відповідальності, якщо скоєне правопорушення є незначним. Але такі водії вважають сам факт визнання ними правопорушення підставою лише для усного зауваження, а не для більш суттєвого покарання.

Наступним називають аргумент: "Я ж нікого не вбив! Я ж не спричинив аварію". Як правило, водії вважають, що якщо вони не спричинили аварію, їхнє правопорушення є недостатньо вагомим, аби притягати їх до відповідальності. Але за законом це – не так,

– розповідає Кульчицька.

"Мачо"

Окрема категорія – водії-чоловіки, які під час спілкування із інспектором-жінкою наполегливо використовують свій "магнетизм" та намагаються відвернути покарання за порушення своїми "чоловічими чарами".

Спілкування з інспектором починають із компліментів, але ця стадія триває, як правило, недовго. Коли вони розуміють, що компліменти не спрацьовують і відповідальності уникнути не вдасться, то, напевно, щоб компенсувати всі щойно сказані приємні слова, різко переходять на лайку та починають ображати із застосуванням виразів, які не достойні чоловіка.

П’яні водії

Такі часто намагаються довести поліцейським відсутність порушення аргументом "Я ж акуратно їхав! Я ж аварії не зробив". Сам факт перебування за кермом у стані алкогольного сп’яніння порушенням не вважають. Іноді можуть співати пісні чи танцювати, поки поліцейські складають на них протокол, але таке трапляється рідко.

Дуже п’яні водії – показник алкоголю у крові яких наближається до 2 проміле – просто не усвідомлюють, що довкола них відбувається, що вони роблять та що на них складають протокол. Поводяться або дивно, або непристойно, або все разом водночас.

Просто п’яні водії, які усвідомлюють, що відбувається, намагаються уникнути відповідальності нестандартними, як їм певно здається, способами.

Вони ховають посвідчення водія, є ті, хто робить вигляд, що їм погано, є ті, хто інсценує серцеві напади. Один п’яний водій раз дуже старанно прикидався німим, аж поки йому не подзвонили і не він не відповів у телефон "Алло!",

– розповідає Кульчицька.

Найважчий випадок – коли п’яні водії поводяться агресивно. Вони починають кидатися на офіцерів, намагаючись чинити опір, і це вже не смішно. "Тоді ми змушені застосовувати спецзасоби, щоб убезпечити себе і щоби убезпечити самого порушника, аби він не завдав собі шкоди", – додає офіцер.

"Коли люди розуміють, що відповідальності вони все ж не уникнуть – найчастіше це уже буває у відділі поліції, коли ми складаємо матеріали – вони стають адекватнішими і починають нормально говорити. В результаті більшість випадків закінчуються, скажімо так, на позитиві. Іноді навіть дякують за протоколи. Головне – говорити з людьми і достукатись до того людського, що у них є, намагаєшся пояснити, що порушення можуть мати дуже важкі наслідки. У більшості випадків нас чують", – каже старший лейтенант поліції.

П’яні жінки

П’яні жінки – це окрема категорія водіїв. Вони – абсолютно непередбачувані і майже завжди схильні до якихось активних дій. До яких саме? Це вже як пощастить. П’яні порушниці можуть починати дряпатись, кидатись, кусатись, копати машину. Вгадати, як буде поводитись така порушниця, неможливо.

При цьому, як зазначає Кульчицька, загалом жінки водять акуратніше за чоловіків та значно рідше за чоловіків спричиняють аварійні ситуації.

"Приколісти"

Їхні правопорушення не є значними. Самі водії – легкі та веселі у спілкуванні. У жартівливому тоні намагаються довести, що вони ідеально знають ПДР.

"Таким водіям, я, як правило, теж жартома відповідаю: "Якщо так ідеально знаєте правила, я зараз ставлю три питання по ПДР, і якщо відповідаєте правильно – подумаємо, що з Вами робити". Питання ставимо наближені до типу їхнього порушення. Наприклад, якщо водій не там припаркувався, то і питання будуть про те, за скільки метрів до зупинки громадського транспорту чи пішохідного переходу можна паркуватись. Таких, хто би відповів на всі три питання, ще не було. Найчастіше відповісти вони не можуть уже на перше питання і, аби далі не соромитись, просто погоджуються на виписування протоколу", – каже Кульчицька.



Офіцер поліції: Водії знають ПДР, не так ідеально, як їм здається

"Активісти"

Водії, які у соцмережах передивились відео про те, як потрібно спілкуватись із поліцейськими, і копіюють поведінку авторів тих роликів. Часто зриваються на особисті образи на адресу інспектора. Нормативно-правову базу знають недосконало. Періодично намагаються показати посвідчення про членства у якихось громадських організаціях. У практиці Кульчицької, наприклад, були водії, які були членами якоїсь громадської організації, що мало назву з абревіатурою НАБУ і вони намагались пояснити, що працюють у державній установі і борються з корупцією.

Ти тільки підходиш до автівки, а вже бачиш, що людина наставила на тебе телефон, знімає все на камеру і одразу пробує засипати офіцера якимось статтями з нормативно-правових актів, вимагаючи пояснення причини зупинки. В основному, у нормативно-правових актах вони самі починають плутатись, намагаються загнати ними у глухий кут поліцейських, але зрештою заганяються туди самі, і виглядає це трохи смішно,

– розповідає поліцейська.

"Є такі, що починають погрожувати нам нашим начальством. Тобто, вони десь прочитали, як звуть керівника управління і починають під час оформлення протоколу говорити: "Та ви знаєте, хто я? Я зараз подзвоню Васі, він тобі завтра пояснить, будеш перед мною вибачатись!". За весь час моєї роботи погроз таких було багато, але жодного разу ніхто з керівництва мені так про затриманих нічого і не пояснив, ніколи не просили когось відпускати. Тобто, роблю висновок, що всі ці погрози були фарсом", – додає вона.

Юристи

Водії, що мають юридичну освіту і добре розбираються у нормах чинного законодавства. Для поліцейських, які плутаються у нормативно-правовій базі, є джерелом стійкого стресу та приводом для постійної роботи над собою.

"З одного боку, такий водій, як юрист, розуміє, що він вчинив правопорушення. З іншого боку, він – просто водій, який хоче уникнути відповідальності, і у процесі спілкування із поліцейським намагається шукати різні лазівки у законодавстві, аби йому це вдалось. Коли людина спокійно, розумно і аргументовано доводить свою точку зору – спілкуватися з нею приємно і сам намагаєшся якось рости професійно, аби бути готовим до зустрічі із такими водіями. Коли спілкуєшся з такими людьми у площині закону та їхнього правопорушення і коли все ж доводиш свою правоту згідно із законодавством – це круто! Але це мені цікаво, бо я за освітою теж юрист. Для поліцейських, яким не завжди вистачає належної підготовки, це стрес", – каже старший лейтенант.

"Ви мене зупинили, бо я на Мерсі"

Водії, які переконані, що всі претензії інспектора спричинені тим, що вони мають дорогі машини, а не скоєним правопорушенням. Своєю поведінкою урівноважують категорію водіїв, які спілкування з поліцією починають зі слів: "Ви мене зупинили, бо я – на "Таврії"! Краще би "Мерси" зупиняли!".

Мажори

Водії, які керують автівками класу "люкс", як правило не сперечаються, коли порушують ПДР, виписаний штраф сплачують мовчки. Але серед них є ті, хто за 255 гривень справедливо виписаного (і вони це усвідомлюють) штрафу готові довго принижуватись та витрачати свій час: вони дзвонять адвокатам, переносять розгляди справ, починають залякувати, погрожують звільненням.

"Порадники"

Водії, які переконані, що порушення правил дорожнього руху – не справжнє правопорушення. На всі слова інспекторів поліції мають одну відповідь: "Ви тільки штрафувати вмієте, краще ловіть справжніх злочинців!".

Пояснення, чим саме має займатись поліція, звучать дуже часто, часто воно звучить фінальною фразою, коли людям вже виписали штраф. В таких випадках намагаємось пояснити людині, що порушення ПДР – це теж порушення і це теж наша сфера відповідальності. Я маю реагувати на всі правопорушення – це моя робота, яку держава мені доручила виконувати,

– пояснює Кульчицька.

Ображені

Такі водії раніше вже мали неприємний досвід спілкування із патрульною поліцією і до інспекторів налаштовані агресивно. "Розмова з ними починається з негативу, до нас вони звертаються виключно "Дєвочка" чи "Мальчик" і весь час спілкування вони поводяться дуже по-хамськи. У більшості випадків – невиправдано. Несправедливо, що ми не можемо притягати до відповідальності за таке ставлення до поліцейських. Я собі розробила таку методу захисту від таких ситуацій: просто думаю, що людина звертається не до мене, а до моєї форми, до одягу", – каже Кульчицька.



Поліцейська: Порушення ПДР – це теж правопорушення

Небезпечні

Водії, які є не просто агресивними. Вони буквально становлять небезпеку для людей навколо. "Бувають випадки, коли люди, маючи психіатричні діагнози, якимось чином отримують посвідчення водія. Коли поліцейські затримують таких водіїв за порушення – на патруль нападають. Ми, усвідомлюючи, що людина не при собі і не усвідомлює наслідків своїх діянь, змушені викликати психіатричну бригаду, щоби таких людей госпіталізували", – пояснює офіцер.

"Бувають випадки, коли здорові люди нападали на поліцейських. Коли їх намагались вбити. Приклад – славнозвісна Ельнара Абієва, яку зупинили за порушення ПДР, а вона скоїла наїзд на патруль і спокійно поїхала. При цьому людина пишається тим, що вона вчинила, і переконана, що їй нічого не буде за її вчинок", – каже поліцейська.