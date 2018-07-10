Не только Слава Украине: знаете ли вы лозунги других стран мира?

Возглас "Слава Украине" в исполнении членов хорватской сборной спровоцировал целый скандал на ЧМ-2018. Россияне считают эту фразу оскорбительной. Однако это не более чем патриотический лозунг Украины. Такие есть во многих странах мира. Пройди тест и проверь, знаешь ли ты, какие национальные девизы выкрикивают поляки, литовцы, американцы?

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