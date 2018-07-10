Не лише Слава Україні: чи знаєте ви гасла інших країн світу?

Вигук "Слава Україні" у виконанні членів хорватської збірної спровокував цілий скандал на ЧС-2018. Росіяни вважають цю фразу образливою. Однак це не більше, ніж патріотичне гасло України. Такі є в багатьох країнах світу. Пройди тест і перевір, чи знаєш ти, які національні девізи вигукують поляки, литовці, американці?

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