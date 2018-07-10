Не лише Слава Україні: чи знаєте ви гасла інших країн світу?
Вигук "Слава Україні" у виконанні членів хорватської збірної спровокував цілий скандал на ЧС-2018. Росіяни вважають цю фразу образливою. Однак це не більше, ніж патріотичне гасло України. Такі є в багатьох країнах світу. Пройди тест і перевір, чи знаєш ти, які національні девізи вигукують поляки, литовці, американці?
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Акт солідарності хорватів підтвердив, що конфлікт між Україною і Росією існує, – експертсьогодні, 13:55
-
Країна-бандит: сенатор США після візиту жорстко розкритикував Росію і Путінасьогодні, 13:11
-
Екс-радник міністра молоді та спорту України збирає кошти для сплатити штрафу Вукоєвічасьогодні, 12:16
Коментарі
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні27 червня , 14:37
Вихідні-2018: Кабмін затвердив перенесення робочих днів11 січня , 12:12