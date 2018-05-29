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Не топливом единым: как Восточный бизнес завоевывает доверие украинских потребителей

Новая тема 56 Читати новину українською

28 мая отмечается 100-летие со дня создания Азербайджанской Демократической Республики.

Это была первая парламентская республика на мусульманском Востоке, первое светское государство исламского мира, а также одно из немногих государств не только в Закавказье, но и во всем мире, где женщины имели избирательные права.

И хотя АДР просуществовала всего около 2-х лет, именно это событие стало основой для дальнейших преобразований в стране, символом стремления азербайджанского народа к независимости, свободе и суверенитету.

Современный Азербайджан далеко ушел от его традиционного восприятия. Страна – флагман высоких технологий в Закавказье, традиционная площадка для десятков международных спортивных и культурных мероприятий. Баку поражает инновационностью и яркостью, его называют кавказским Дубае.

Азербайджанские компании работают по всему миру. Как настоящие представители своей малой родины, они – успешные, уникальные, инновационные.

Один из таких примеров в Украине компания SOCAR – дочернее предприятие крупнейшей международной нефтегазовой компании Азербайджана, филиалы которой действуют в 15 странах мира.

"SOCAR вышел на рынок Украины в 2010 году. С тех пор мы вносим посильный вклад в процветание Украины. На практике это выражается в том, что мы создаем дополнительные рабочие места, стабильно платим налоги, обеспечиваем население качественными европейскими нефтепродуктами, инвестируем в социальные и культурные проекты.

Как азербайджанская компания, мы стремились внедрить в сферу обслуживания принципы восточного гостеприимства, согласно которым каждый клиент – это долгожданный Гость, мы встречаем его с уважением, терпимостью и щедростью.

За годы работы нам удалось завоевать доверие потребителя. Но останавливаться на достигнутом мы не планируем. В этом мы видим миссию SOCAR – постоянно развиваться, укреплять свои позиции на рынке, совершенствоваться самим и изменять к лучшему жизнь украинцев", – сказал генеральный директор SOCAR Energy Ukraine Эльчин Мамедов.

За годы развития SOCAR в Украине завоевал доверие клиентов, результатом чего является недавняя победа компании в рейтинге "Фаворит успеха" среди украинских автозаправок.

"Мы хотим показать рынку новый стандарт сервиса, поэтому первыми стали строить не АЗС, а АЗК – автозаправочные комплексы, где клиент может не только заправить авто, но и получить целый комплекс услуг – бесплатный Wi-Fi, услуги химчистки и упаковки багажа, бизнес-уголок, онлайн-мониторы с расписанием и статусами авиарейсов международного аэропорта "Борисполь", зоны отдыха, беседки на станциях, которые расположены на трассах, и другое", – поделился Игорь Орлов, руководитель розничного направления SOCAR Energy Ukraine.

SOCAR инвестирует в социальные проекты. Крупнейшим таким проектом стал парк имени Гейдара Алиева в Киеве, дизайн, архитектура и ландшафтные композиции которого поражают. А также сквер и стадион в Киевском институте международных отношений и парк имени Зарифы Алиевой в Ирпене.

Теги: Горючее
Источник: 24 Канал
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