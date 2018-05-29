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ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Не паливом єдиним: як Східний бізнес завойовує довіру українських споживачів

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28 травня відзначається 100-річчя з дня заснування Азербайджанської Демократичної Республіки.

Це була перша парламентська республіка на мусульманському Сході, перша світська держава ісламського світу, а також одна з небагатьох держав не тільки в Закавказзі, а й в усьому світі, де жінки мали виборчі права.

І хоча АДР проіснувала всього близько 2-х років, саме ця подія стала основою для подальших перетворень в країні, символом прагнення азербайджанського народу до незалежності, свободи і суверенітету.

Сучасний Азербайджан далеко пішов від його традиційного сприйняття. Країна – флагман високих технологій у Закавказзі, традиційний майданчик для десятків міжнародних спортивних і культурних заходів. Баку вражає інноваційністю та яскравістю, його називають кавказьким Дубаї.

Азербайджанські компанії працюють по всьому світу. Як справжні представники своєї малої батьківщини, вони – успішні, унікальні, інноваційні.

Один з таких прикладів в Україні компанія SOCAR – дочірнє підприємство найбільшої міжнародної нафтогазової компанії Азербайджану, філії якої діють в 15 країнах світу.

"SOCAR вийшов на ринок України в 2010 році. З тих пір ми вносимо посильний внесок у процвітання України. На практиці це виражається в тому, що ми створюємо додаткові робочі місця, стабільно платимо податки, забезпечуємо населення якісними європейськими нафтопродуктами, інвестуємо в соціальні і культурні проекти.

Як азербайджанська компанія, ми прагнули впровадити в сферу обслуговування принципи східної гостинності, згідно з якими кожен клієнт – це довгоочікуваний Гість, ми зустрічаємо його з повагою, терпимістю і щедрістю.

За роки роботи нам вдалося завоювати довіру споживача. Але зупинятися на досягнутому ми не плануємо. У цьому ми бачимо місію SOCAR – постійно розвиватися, зміцнювати свої позиції на ринку, удосконалюватися самим і змінювати на краще життя українців", – сказав генеральний директор SOCAR Energy Ukraine, Ельчін Мамедов.

За роки розвитку SOCAR в Україні завоював довіру клієнтів, результатом чого є недавня перемога компанії в рейтингу "Фаворит успіху" серед українських автозаправок.

"Ми прагнемо показати ринку новий стандарт сервісу, тому першими стали будувати не АЗС, а АЗК – автозаправні комплекси, де клієнт може не тільки заправити авто, а й отримати цілий комплекс послуг – безкоштовний Wi-Fi, послуги хімчистки та упаковки багажу, бізнес-куточок, онлайн-монітори з розкладом і статусами авіарейсів міжнародного аеропорту "Бориспіль", зони відпочинку, альтанки на станціях, які розташовані на трасах, і інше", – поділився Ігор Орлов, керівник роздрібного напрямку SOCAR Energy Ukraine.

Інвестує SOCAR і в соціальні проекти. Найбільшим таким проектом став парк імені Гейдара Алієва в Києві, дизайн, архітектура і ландшафтні композиції якого вражають. А також сквер і стадіон в Київському інституті міжнародних відносин і парк імені Заріфи Алієвої в Ірпені.

Теги: Пальне
Джерело: 24 Канал
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