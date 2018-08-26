Неадекватная девушка-подросток прыгнула под поезд метро в Киеве

Накануне в Киеве на станции метро "Дворец спорта" произошло чрезвычайное происшествие. Дело в том, что 19-летняя девушка бросилась под колеса поезда.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. Также ресурс опубликовал фото с места инцидента.

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Отмечается, к счастью, девушка упала в выемку между рельсов, поэтому не была травмирована.

Также журналисты добавляют, что на месте происшествия работал экипаж полиции и медиков.

"Работники станции быстро отреагировали и достали девушку. Приехавшие полицейские сказали, что девушка была в неадекватном состоянии, на контакт с ними и медиками не шла. После медицинского осмотра ее передали в руки психологов", – отмечают представители издания.

Напомним, в начале июня 24 канал сообщал о похожем случае, который также произошел в Киеве. Тогда за несколько минут до прибытия поезда метро подростки прыгнули на рельсы и легли прямо на полотно, а еще один их товарищ все это снимал на видео. К счастью, юные хулиганы не пострадали, так как машинист успел вовремя затормозить.