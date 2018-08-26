Неадекватна дівчина-підліток стрибнула під потяг метро у Києві

Напередодні у Києві на станції метро "Палац спорту" сталася надзвичайна подія. Річ у тім, що 19-річна дівчина кинулася під колеса потяга.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook. Також ресурс опублікував фото з місця інциденту.

Читайте також: У київському метро поліцейський жорстоко побив чоловіка: відео

Зазначається, на щастя, дівчина впала у виїмку між рейок, відтак не зазнала травм.

Також журналісти додають, що на місці події працював екіпажі поліції та медиків

"Працівники станції швидко відреагували та дістали дівчину. Приїхавши поліцейські сказали, що дівчина була в неадекватному стані, на контакт з ними та медиками не йшла. Після медичного огляду її було передано в руки психологів", – зазначають представники видання.

Нагадаємо, на початку червня 24 канал повідомляв про схожий випадок, який також трапився у Києві. Тоді за кілька хвилин до прибуття поїзда метро підлітки стрибнули на колію та лягли прямо на полотно, а ще один їхній товариш усе це знімав на відео. На щастя, юні хулігани не постраждали, оскільки машиніст устиг учасно загальмувати.