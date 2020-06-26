Возле Тячева в Закарпатье компания из примерно 10 молодых людей набросилась на врача районной больницы Василия Копинца. По словам медика, злоумышленники были навеселе или под влиянием каких-то веществ.

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Об этом сообщила бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун. Соответствующее сообщение появилось на ее фейсбук-странице.

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По словам Супрун, Василию Копинцу – 64 года, и более 40 из них он отдал медицине. Работает мужчина врачом-терапевтом в Тячевской районной больнице №1, входит в состав бригады экстренной медицинской помощи.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июня. Копинец в составе бригады из трех человек (водитель и фельдшер) выехал на вызов в село, которое располагается в 6 километрах от Тячева. Диспетчер сообщил, что на месте произошло ДТП. И врач сразу же попросил вызвать также полицию.

Когда медики прибыли на место, там находилась компания примерно из 10 молодых людей. По словам Василия, было похоже, что они были навеселе или под влиянием каких-то веществ. В конце концов врач с фельдшером двинулись к одной из машин, ведь увидели, что внутри был человек, которому необходимо оказать медицинскую помощь. В автомобиле была без сознания девушка.

Поскольку на улице уже было темно, то медикам пришлось подсвечивать телефоном, чтобы что-то увидеть и начать оказывать помощь. Фактически сразу кто-то из компании людей ударил Василия. После мужчину повалили на землю и стали избивать ногами несколько человек. Водитель и фельдшер начали защищать своего коллегу. Также к месту инцидента подошли жители села – люди вмешались в схватку и оттягивали людей, которые начали бить врача.

После этого Василий, несмотря на полученные травмы, вместе с фельдшером переместил девушку из авто в "скорую" и начал оказывать ей медицинскую помощь. Когда бригада начала отъезжать, навстречу ехала полиция. Супрун подчеркивает, после того, как диспетчер вызвал полицию, прошло почти 40 минут.

Более того, во время нападения на врача водитель еще раз позвонил в полицию сообщить об этом и попросить, чтобы полицейские ехали быстрее. Правда, он дозвонился не с первого раза. Впоследствии полиция перезвонила к водителю с вопросом, следует ли им точно ехать.

То есть полиция даже после сообщения о ДТП не слишком спешила на место событий. К тому же, по словам врача и его коллег, в районе такое происходит регулярно. Например, когда случается авария, "скорая" приезжает всегда значительно быстрее, а полиции на месте еще нет,

– отметила Супрун.

В итоге девушку доставили в реанимацию. После этого Василий Копинец обратился за медпомощью.

Коллеги Василия установили:

ему рассекли губу,

сломали переносицу в двух местах,

он получил сотрясение мозга (закрытая черепно-мозговая травма – гематома лобной части головы), вероятно сломано ребро (пока он не мог сделать снимок).

Заявление в полицию врач подал, сейчас находится на больничном. Почему-то следователь не может приехать взять у него показания, поэтому врач сам планирует поехать к следователю.

"Кроме всего этого, Василий работает в составе бригады скорой помощи, которая выезжает на вызовы к пациентам с COVID-19. Сейчас в больнице не хватает персонала из-за отпусков или увольнений медработников. Поэтому в целом есть две бригады, которые дежурят через день. Теперь, когда Василий из-за избиения остается на больничном, полноценно может работать только одна бригада", – добавляет бывшая чиновница.

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Реакция Супрун на события в Тячеве

Она отметила, что ситуация, когда нападают на врачей экстренной медицинской помощи, которые ежедневно спасают человеческие жизни, является возмутительной и недопустимой. И что хуже всего, такие случаи – не редкость и систематически происходят по всей стране.

Супрун отметила, что после угроз и легких телесных повреждений работники бригад экстренной медпомощи обычно не обращаются в полицию, объясняя это отсутствием времени, средств на получение надлежащей правовой помощи для защиты своих прав и тому подобное. Поэтому подобные случаи часто не фиксируют в статистике, а конфликты и угрозы правоохранители не берут на учет.

В целом на протяжении 2013 – 2017 годов в Украине было зарегистрировано 543 преступления (из них 152 в 2017 году), совершенных против жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей. К сожалению, трое врачей умерли. За последние годы такой статистики в открытых источниках нет. Супрун предполагает, что количество нападений или угроз не уменьшилось.

Также она напомнила, что за время ее пребывания на должности главы Минздрава, в правительстве начали работать над тем, чтобы улучшить защиту медиков в таких ситуациях. В частности, в сентябре был подписан Меморандум с Нацполицией. Документ среди прочего предусматривал, что правоохранители должны сопровождать медицинского работника, если он или она обратились в полицию. А выезды на такие вызовы должны быть приоритетными. Также должны были рассмотреть вопрос об усилении уголовной ответственности за угрозы и посягательство на жизнь медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об обеспечении безопасных условий оказания медицинской помощи. Он имел целью улучшить защиту медработников, в частности, через сопровождение работника полиции в случае необходимости и усиление уголовной ответственности за нападения, угрозы, нанесение телесных повреждений во время выполнения работы. Но документ отозвали в августе 2019 года, когда произошла смена парламента. Далее никакие изменения в этом направлении не происходили.

Сегодня, когда медики находятся на передовой борьбы с COVID-19, они должны быть надежно защищены не только от вируса с помощью средств индивидуальной защиты. Но и от людей, которые, нарушая любые нормы морали, человечности и закона, позволяют себе совершать физическое или психологическое насилие над людьми, которые спасают им жизнь или жизнь их близких,

– отмечает Супрун.

Экс-чиновница подчеркивает, что медицинские работники должны быть защищены, а не становиться пациентами из-за нападений людей, которым они пытаются помочь.

"Истории Василия и еще сотен медиков, на которых были совершены нападения, не должны случаться в цивилизованном обществе", – подытожила она.

Свое сообщение Ульяна Супрун также адресовала действующему министру здравоохранения Максиму Степанову.

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